В японской префектуре Коти жителям рекомендуют эвакуироваться из-за ливней

Ряд школ в префектуре отменил занятия. В городах Коти, Тоса, Сусаки за один час зафиксировано выпадение более 120 миллиметров осадков. В Коти затопило стоянку недалеко от реки, вода почти достигает уровня крыш автомобилей. Одну машину унесло течением, как выяснилось позднее, в ней была женщина. Она смогла выбраться из автомобиля, ее жизни ничто не угрожает.