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РИА Новости

В японской префектуре Коти жителям рекомендуют эвакуироваться из-за ливней

07:03 03.10.2019
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© AFP 2019 / Jiji Press/STRПоследствия ливневых дождей в Курасиках, префектура Окаяма, Япония
Последствия ливневых дождей в Курасиках, префектура Окаяма, Япония
© AFP 2019 / Jiji Press/STR
Последствия ливневых дождей в Курасиках, префектура Окаяма, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 3 окт – РИА Новости. Почти 43 тысячам жителей префектуры Коти на японском острове Сикоку рекомендовано эвакуироваться из-за сильных ливней, которые могут спровоцировать оползни и разливы рек, сообщил телеканал NHK.
Ряд школ в префектуре отменил занятия. В городах Коти, Тоса, Сусаки за один час зафиксировано выпадение более 120 миллиметров осадков. В Коти затопило стоянку недалеко от реки, вода почти достигает уровня крыш автомобилей. Одну машину унесло течением, как выяснилось позднее, в ней была женщина. Она смогла выбраться из автомобиля, ее жизни ничто не угрожает.
Ливневые дожди обрушились на юго-запад Японии под влиянием области низкого давления, в которую превратился тайфун "Митаг". Область низкого давления сейчас находится в районе Корейского полуострова, туда устремились потоки теплого и влажного воздуха. Это в свою очередь привело к формированию дождевых облаков над юго-западом Японии.
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