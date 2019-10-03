Козленок китайского горала впервые появился на свет в зоопарке Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 3 окт – РИА Новости. Пара китайских горалов, содержащаяся в зоопарке Новосибирска с 2018 года, впервые принесла потомство – родилась козочка, сообщается на сайте зоопарка.

Китайских горалов нет больше ни в одном зоопарке России. Самец и самка прибыли в Новосибирск из других стран и теперь они впервые стали родителями. Специалисты уже определили пол малыша.

"Детеныши горалов, также, как и других копытных, вскоре после рождения бойко следуют за мамой. В укрытии не прячутся. Поэтому мы уже в первый день могли малыша осмотреть. Это девочка. Она - уменьшенная копия своих родителей. Серый шустрый козлёнок. Самка сама ее кормит и вообще отлично справляется с материнскими обязанностями", - приводятся в сообщении слова заведующего сектором копытных Александра Филиппова.

В зоопарке отметили, что из-за неконтролируемой охоты горал стал исчезающим видом, его природная популяция сильно сократилась. Заповедники и зоопарки по всему миру ведут работу по сохранению горалов.

В Новосибирском зоопарке собрана большая коллекция копытных животных. Только представителей семейства полорогих в ней насчитывается более десяти. Многие из них относятся к редким, исчезающим видам.