Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T06:16Z
https://ria.ru/20191003/1559380651.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149931/78/1499317886_0:3:1036:586_1036x0_80_0_0_d1257be6e0082eda7c9835d838a6bece.jpg
РИА Новости

Козленок китайского горала впервые появился на свет в зоопарке Новосибирска

06:16 03.10.2019
523
CC BY-SA 4.0 / Vachovec1 / ГоралГорал
Горал
CC BY-SA 4.0 / Vachovec1 / Горал
Горал. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 3 окт – РИА Новости. Пара китайских горалов, содержащаяся в зоопарке Новосибирска с 2018 года, впервые принесла потомство – родилась козочка, сообщается на сайте зоопарка.
Китайских горалов нет больше ни в одном зоопарке России. Самец и самка прибыли в Новосибирск из других стран и теперь они впервые стали родителями. Специалисты уже определили пол малыша.
"Детеныши горалов, также, как и других копытных, вскоре после рождения бойко следуют за мамой. В укрытии не прячутся. Поэтому мы уже в первый день могли малыша осмотреть. Это девочка. Она - уменьшенная копия своих родителей. Серый шустрый козлёнок. Самка сама ее кормит и вообще отлично справляется с материнскими обязанностями", - приводятся в сообщении слова заведующего сектором копытных Александра Филиппова.
В зоопарке отметили, что из-за неконтролируемой охоты горал стал исчезающим видом, его природная популяция сильно сократилась. Заповедники и зоопарки по всему миру ведут работу по сохранению горалов.
Карликовый бегемот в вольере Московского зоопарка
1 октября, 17:15РИА Новости
Карликовая бегемотица Ксюша переехала в теплый вольер Московского зоопарка
В Новосибирском зоопарке собрана большая коллекция копытных животных. Только представителей семейства полорогих в ней насчитывается более десяти. Многие из них относятся к редким, исчезающим видам.
Китайский горал относится к семейству Полорогих. Вид распространен в Восточном Китае, на северо-востоке Индии, севере Вьетнама, северо-западе Таиланда, в Мьянме. Длина тела взрослых особей 90-120 сантиметров, высота в холке 60-70 сантиметров. Вес колеблется от 20 до 35 килограммов. Туловище покрыто толстым слоем прочной и грубой шерсти. Окрас варьируется от серо-коричневого до коричневого. -0-
801000
Обсудить 1
Земля - РИА НаукаНовосибирскРоссияОбщество
Рекомендуем
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев
Трутнев рассказал во Владивостоке, как надо ремонтировать дороги
РИА
Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро заявил, что планирует скоро посетить Северную Корею
Шашлык
Названо самое вредное мясо
Брифинг для специалистов перед посадкой пилотируемого корабля Союз МС-12
Поисковые машины ЦВО выдвинулись в район посадки "Союза"
Лента
новостей
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
Девушка курит электронную сигарету
Врачи в США нашли возможное объяснение причины болезни вейперов
Сквер в Новосибирске
СК завел дело после гибели девушки в Новосибирске под спиленными ветками
Главная новогодняя елка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Россияне рассказали, где планируют провести новогодние каникулы
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Во время визита Борисова в Венесуэлу подпишут экономические соглашения
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Подвижной состав
В Красноярском крае водитель иномарки врезался в грузовой поезд и погиб
Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля Союза МС-12. 3 октября 2019
Парашют возвращающегося с МКС корабля "Союз МС-12" раскрылся
Врачи во время операции
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:57Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро
00:55США и Турция отметили прогресс в обеспечении безопасности на границе с САР
00:52СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
00:51Силуанов и Кудрин представят в Совфеде закон об исполнении бюджета-2018
00:49МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
Лента новостейМолния