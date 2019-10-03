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РИА Новости

В Красноярском крае водитель иномарки врезался в грузовой поезд и погиб

06:12 03.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПодвижной состав
Подвижной состав
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Подвижной состав. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 3 окт - РИА Новости. Водитель легковушки погиб в результате столкновения с товарным поездом на переезде в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД.
По его данным инцидент произошел в четверг ночью в поселке Новохайский Богучанского района.
"Водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, будучи не пристегнутым ремнем безопасности, выехал на запрещающий сигнал светофора, регулирующего движение на железнодорожном переезде, в результате чего допустил столкновение с железнодорожным составом, состоящим из 11 грузовых вагонов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, водитель легковушки скончался от полученных травм по пути в больницу.
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