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РИА Новости

Каждый десятый должник МФО погашает просрочку только при угрозе суда

03:40 03.10.2019 (обновлено: 14:06 03.10.2019)
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© Семейный архив автораПункты выдачи микрозаймов
Пункты выдачи микрозаймов
© Семейный архив автора
Пункты выдачи микрозаймов. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Основным методом взыскания задолженности с клиентов микрофинансовых организаций является дистанционный: использование звонков и сообщений приводит к тому, что 70 процентов должников возвращаются к платежам, однако каждый десятый должник начинает погашать свой долг только при угрозе суда, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.
"На сегодня основным методом взыскания долгов МФО является дистанционный, то есть soft-collection, который включает в себя такие инструменты, как звонки, смс-информирование, письма", — сообщили эксперты. Так, в 25 процентах случаев должники начинают выплачивать задолженность уже после первого звонка, однако еще 45 процентам заемщиков необходимо несколько недель и применение совокупных дистанционных методов (звонки, сообщения, заказные письма) для того, чтобы они совершили свой первый платеж в рамках погашения.
Однако дистанционные методы работают не всегда, отмечают в НАПКА. По данным Ассоциации, примерно 15 процентов должников соглашаются платить после выезда к ним сотрудника для вручения уведомления о наличии долга, пять процентов погашают свою задолженность спустя длительное время самостоятельно, желая исправить свою кредитную историю. "Оставшиеся десять процентов погашают задолженность лишь после того, как появляется понимание, что готовится иск в суд", — указывают эксперты.
В НАПКА отметили, что методы дистанционного взыскания особенно эффективны в ситуациях, когда заемщики забывают о дате выплаты долга либо самовольно откладывают погашение на другую дату, или если заемщик лишается заработка: беседа по телефону ведет к отложенному, но все же благополучному закрытию договора займа.
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Гендиректор финансового маркета "Юником24" Юрий Кудряков обратил внимание, что все чаще стала прослеживаться тенденция, когда клиенты принимали решение выплатить долги по причине того, что в будущем они рассчитывают на получение более крупной ссуды, однако из-за ужесточения регулирования они стали получать отказы. При этом он отметил, что доля просроченной задолженности физлиц перед МФО, по разным оценкам, варьируется в пределах 30 процентов от портфеля. Это в три раза выше, чем у банков, поскольку вернуть в график платежей тех, кто является клиентом микрофинансовых организаций, в разы сложнее в силу их более низкой финансовой грамотности и низкой платежеспособности.
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