Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T02:36Z
https://ria.ru/20191003/1559379692.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/111675/45/1116754588_0:165:3053:1882_1036x0_80_0_0_70f01076a577fbaf5704e32626d58bdb.jpg
РИА Новости

Один человек погиб, еще 14 пострадали в результате ДТП в Гонконге

02:36 03.10.2019
257
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Гонконг
Вид на Гонконг
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Вид на Гонконг. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще 14 пострадали в результате ДТП в Гонконге, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Инцидент произошел рано утром в четверг в районе Шенг Шуй. Автобус столкнулся лоб в лоб с маршруткой, а потом врезался в такси.
Водитель маршрутки, 56-летняя женщина, оказалась заблокирована. Когда прибыли спасатели, она уже скончалась. Водитель и два пассажира автобуса, а также 11 пассажиров маршрутки, пострадали. Все они госпитализированы.
Полиция выясняет причины происшествия.
Автомобиль скорой помощи
2 октября, 13:00РИА Новости
В Ростове-на-Дону четырех человек госпитализировали после ДТП с автобусом
002101
Обсудить 0
ГонконгВ мире
Рекомендуем
На месте обрушения моста на Тайване
Пять человек погибли в результате обрушения моста на Тайване
РИА
Новости
Крушение бомбардировщика времен Второй мировой войны B-17 . 2 октября 2019
В США число погибших после крушения бомбардировщика B-17 возросло до семи
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
Участник протестов в Гонконге
Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Лента
новостей
Сотрудник полиции в Баварии
В Баварии двое неизвестных открыли стрельбу возле рынка
Подвижной состав
В Красноярском крае водитель иномарки врезался в грузовой поезд и погиб
Участники протестов в Гонконге
Власти Гонконга хотят запретить ношение масок во время протестов, пишут СМИ
Брентон Таррант
Новозеландский стрелок отозвал ходатайство о переносе суда в другой город
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане
Хуситы в Йемене заявили, что готовятся нанести удары по Саудовской Аравии
Акция протеста в Багдаде, Ирак
В "зеленой зоне" Багдада прогремели взрывы в результате падения двух ракет
Карета скорой помощи, США
В США три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
НПЗ в Ливии
Ливийская NOC предостерегла от снижения добычи нефти в стране
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ100 предъявили обвинение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:01МИД Греции проинформирует парламент о новом соглашении с США по базам
00:57Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро
00:55США и Турция отметили прогресс в обеспечении безопасности на границе с САР
00:52СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
00:51Силуанов и Кудрин представят в Совфеде закон об исполнении бюджета-2018
00:49МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
Лента новостейМолния