Один человек погиб, еще 14 пострадали в результате ДТП в Гонконге

Инцидент произошел рано утром в четверг в районе Шенг Шуй. Автобус столкнулся лоб в лоб с маршруткой, а потом врезался в такси.

Водитель маршрутки, 56-летняя женщина, оказалась заблокирована. Когда прибыли спасатели, она уже скончалась. Водитель и два пассажира автобуса, а также 11 пассажиров маршрутки, пострадали. Все они госпитализированы.