Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T01:59Z
https://ria.ru/20191003/1559379517.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/34003/52/340035214_0:143:3051:1859_1036x0_80_0_0_fbe894b275724ccd8bdcf5f7332a2a8d.jpg
РИА Новости

Ливийская NOC предостерегла от снижения добычи нефти в стране

01:59 03.10.2019
258
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкНПЗ в Ливии
НПЗ в Ливии
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
НПЗ в Ливии. Архивное фото
ТРИПОЛИ, 3 окт - РИА Новости. Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) предостерегла от снижения добычи нефти в стране в ближайшие девять месяцев, говорится в заявлении корпорации, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Ранее глава NOC Мустафа Саналла сообщил, что добыча нефти в Ливии в настоящий момент составляет 1,3 миллиона баррелей в сутки.
"Национальная нефтяная корпорация предостерегает от резкого снижения добычи ливийской нефти в течение следующих девяти месяцев в случае, если правительство и дальше не будет монетизировать утвержденный бюджет. Национальная нефтяная корпорация зафиксировала в августе 2019 года доходы около 2 миллиардов долларов, что на 117 миллионов долларов (на 5%) меньше по сравнению с июлем", - сообщается в заявлении.
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар
Вчера, 01:22РИА Новости
В армии Хафтара заявили о ликвидации более 20 боевиков после ударов ВВС США
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
003000
Обсудить 0
Халиф ХафтарВОЗЕвросоюзМуаммар КаддафиЛивияООНВ мире
Рекомендуем
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане
Хуситы в Йемене заявили, что готовятся нанести удары по Саудовской Аравии
РИА
Новости
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар
В армии Хафтара заявили о ликвидации более 20 боевиков после ударов ВВС США
Акция протеста в Багдаде, Ирак
В "зеленой зоне" Багдада прогремели взрывы в результате падения двух ракет
Агитация на президентских выборах в Тунисе
В Тунисе начинается кампания перед решающим туром президентских выборов
Лента
новостей
Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Волкер встречался в 2018 году с представителем фирмы Burisma
Вид на Гонконг
Один человек погиб, еще 14 пострадали в результате ДТП в Гонконге
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Укрытия для вертолетов на базе Хмеймим в Сирии будут готовы к ноябрю
Президент РФ Владимир Путин
Загадочная Азия всегда вызывала интерес, заявил Путин
Испытательный пуск нового типа ракеты с подводной лодки в водах залива Вонсан Восточно-Корейского моря
КНДР заявила, что провела успешный запуск с подлодки ракеты нового типа
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Рябков рассказал о возможной встрече Путина и Трампа на саммите АТЭС
Полиция на месте преступления
В США экс-сотрудница полиции получила десять лет за убийство афроамериканца
Глава МИД Британии Доминик Рааб
МИД Британии приветствовал подписание "формулы Штайнмайера"
Штаб-квартира ВТО в Женеве
США намерены начать переговоры с ЕС для решения вопроса вокруг ВТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:01МИД Греции проинформирует парламент о новом соглашении с США по базам
00:57Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро
00:55США и Турция отметили прогресс в обеспечении безопасности на границе с САР
00:52СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
00:51Силуанов и Кудрин представят в Совфеде закон об исполнении бюджета-2018
00:49МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
Лента новостейМолния