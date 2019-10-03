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РИА Новости

В армии Хафтара заявили о ликвидации более 20 боевиков после ударов ВВС США

01:22 03.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. Архивное фото
БЕНГАЗИ (Ливия), 2 окт - РИА Новости. ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара ликвидировали в окрестностях города Мурзук на юго-западе Ливии по меньшей мере 26 боевиков, пытавшихся бежать после авиаударов ВВС США, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
"Подразделения ливийской армии и вспомогательные силы авиации ликвидировали 26 наемников и террористов в окрестностях города Мурзук на юго-западе страны после их бегства в результате ударов Африканского командования США (АФРИКОМ)", - заявил аль-Мисмари в ходе пресс-конференции.
По его словам, в результате четырех авиаударов сил АФРИКОМ по позициям террористической группировки "Исламское государство"* в окрестностях Мурзука, цитадели Мурзука и в районе аэропорта Себха были уничтожены 43 боевика.
Аль-Мисмари подчеркнул, что ЛНА продолжит военные операции против террористических и преступных группировок во всех частях Ливии.
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
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Из-за наступления Хафтара погибли три тысячи человек, заявил Саррадж в ООН
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

* запрещенная в России террористическая организация.
Фельдмаршал Халифа Хафтар
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Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого беспилотника в Триполи
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