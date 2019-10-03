В армии Хафтара заявили о ликвидации более 20 боевиков после ударов ВВС США

БЕНГАЗИ (Ливия), 2 окт - РИА Новости. ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара ликвидировали в окрестностях города Мурзук на юго-западе Ливии по меньшей мере 26 боевиков, пытавшихся бежать после авиаударов ВВС США, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

"Подразделения ливийской армии и вспомогательные силы авиации ликвидировали 26 наемников и террористов в окрестностях города Мурзук на юго-западе страны после их бегства в результате ударов Африканского командования США (АФРИКОМ)", - заявил аль-Мисмари в ходе пресс-конференции.

По его словам, в результате четырех авиаударов сил АФРИКОМ по позициям террористической группировки "Исламское государство"* в окрестностях Мурзука, цитадели Мурзука и в районе аэропорта Себха были уничтожены 43 боевика.

Аль-Мисмари подчеркнул, что ЛНА продолжит военные операции против террористических и преступных группировок во всех частях Ливии.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.