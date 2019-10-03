Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день халяль пройдут в Самаре

САМАРА, 3 окт - РИА Новости. Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день халяль пройдут с 3 по 5 октября в Самаре, его участниками станут представители более чем 20 стран мира, сообщает правительство региона.

"C 3 по 5 октября 2019 года в Самаре будут проходить сразу два события в сфере экономики и финансов: Volga Investment Summit & World Halal Day (Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день халяль), которые соберут участников из более чем 20 стран мира", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Всемирный день халяль состоится в шестой раз, впервые площадкой для его проведения станет Россия, где проживает более 20 миллионов мусульман. Ранее мероприятие проходило в Великобритании, Индии, Южной Корее, Сингапуре и Хорватии. Всего, по информации пресс-службы, с 3 по 5 октября в Самаре соберутся более 500 участников - руководители крупных торговых сетей, бизнесмены, эксперты в области финансов из государств Персидского залива, Юго-Восточной Азии и Африки, Великобритании и стран-участниц Европейского союза.

В течение трех дней пройдут пленарные дискуссионные панели и круглые столы, в ходе которых планируются выступления российских и международных инвесторов и экспертов. Участники Волжского инвестиционного саммита и Всемирного дня халяль обсудят состояние индустрии халяль, поделятся опытом реализации инвестпроектов, обменяются экспертными мнениями о последних тенденциях в финансовой и инвестиционной отраслях, а также представят свою продукцию потенциальным партнерам и инвесторам и смогут заключить соглашения с российскими розничными сетями. На площади Куйбышева также пройдет международная выставка товаров и услуг, соответствующих качеству халяль.