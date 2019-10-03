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РИА Новости

США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики

00:00 03.10.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. США и Финляндия намерены развивать сотрудничество в сфере энергетики, безопасности, телекоммуникационных технологий, освоения Арктики и выступают за эффективный международный контроль над вооружениями, говорится в совместном заявлении президентов двух стран Дональда Трампа и Саули Ниинистё.
В среду Трамп и Ниинистё провели переговоры в Белом доме.
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"Энергетическая безопасность и диверсификация источников энергии лежат в основе трансатлантической и европейской безопасности и наших экономик. Соединенные Штаты и Финляндия будут сотрудничать в целях укрепления энергетических рынков и развития инфраструктуры для достижения этих целей, а также сотрудничать в области чистых и эффективных энергетических технологий. Одной из основных целей является снижение зависимости от любого отдельного источника энергии", - говорится в заявлении.
Также президенты заявили о том, что будут укреплять сотрудничество в оборонной сфере, в том числе повышая защиту от "киберугроз и гибридных угроз". При этом США и Финляндия вновь заявили о своей поддержке "эффективного международного контроля над вооружениями, который отвечает вызовам безопасности XXI века".
Касаясь освоения и деятельности в Арктике лидеры обращают внимание на то, что в первую очередь это касается стран, имеющих выход к этому региону.
"Управление Арктикой на основе соответствующего международного права является обязанностью арктических государств, особенно через Арктический совет", - отмечается в документе.
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В среду на совместной пресс-конференции с Ниинистё Трамп заявил, что США не допустят вмешательства в дела Арктики стран, находящихся за пределами региона. Ранее США выражали обеспокоенность попытками Китая участвовать в освоении региона.
Еще одна отсылка к Китаю содержится в абзаце про сотрудничество в области новейших технологий 5G и 6G. США последовательно выражают обеспокоенность планами китайских компаний по развитию таких сетей и призывают партнеров в Европе отказаться от сотрудничества с ними, ссылаясь на то, что такие сети будут использованы спецслужбами КНР для хищения важной информации.
"Признавая важность и преобразующую силу этих технологий, особенно телекоммуникаций, мы будем работать вместе для обеспечения того, чтобы они были разработаны и внедрены на благо.  Мы будем эффективно решать проблемы безопасности, вытекающие из них, используя только поставщиков технологий, компонентов и цепочек поставок, которые являются надежными и заслуживающими доверия", - говорится в заявлении.
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