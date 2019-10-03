США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. США и Финляндия намерены развивать сотрудничество в сфере энергетики, безопасности, телекоммуникационных технологий, освоения Арктики и выступают за эффективный международный контроль над вооружениями, говорится в совместном заявлении президентов двух стран Дональда Трампа и Саули Ниинистё.

В среду Трамп и Ниинистё провели переговоры в Белом доме.

"Энергетическая безопасность и диверсификация источников энергии лежат в основе трансатлантической и европейской безопасности и наших экономик. Соединенные Штаты и Финляндия будут сотрудничать в целях укрепления энергетических рынков и развития инфраструктуры для достижения этих целей, а также сотрудничать в области чистых и эффективных энергетических технологий. Одной из основных целей является снижение зависимости от любого отдельного источника энергии", - говорится в заявлении.

Также президенты заявили о том, что будут укреплять сотрудничество в оборонной сфере, в том числе повышая защиту от "киберугроз и гибридных угроз". При этом США и Финляндия вновь заявили о своей поддержке "эффективного международного контроля над вооружениями, который отвечает вызовам безопасности XXI века".

Касаясь освоения и деятельности в Арктике лидеры обращают внимание на то, что в первую очередь это касается стран, имеющих выход к этому региону.

"Управление Арктикой на основе соответствующего международного права является обязанностью арктических государств, особенно через Арктический совет", - отмечается в документе.

В среду на совместной пресс-конференции с Ниинистё Трамп заявил, что США не допустят вмешательства в дела Арктики стран, находящихся за пределами региона. Ранее США выражали обеспокоенность попытками Китая участвовать в освоении региона.

Еще одна отсылка к Китаю содержится в абзаце про сотрудничество в области новейших технологий 5G и 6G. США последовательно выражают обеспокоенность планами китайских компаний по развитию таких сетей и призывают партнеров в Европе отказаться от сотрудничества с ними, ссылаясь на то, что такие сети будут использованы спецслужбами КНР для хищения важной информации.