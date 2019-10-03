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РИА Новости
Туризм

На видео попали туристы, которые купались с акулой и не знали об этом

02:40 03.10.2019
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CC BY 2.0 / Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi / Sea WorldАкула
Акула
CC BY 2.0 / Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi / Sea World
Акула. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В сети опубликовано видео, как два человека купались в опасной близости к акуле, сообщает The Travel.
Видео было опубликовано на портале, посвященном хип-хопу, и там не уточнялось, где произошел инцидент.
Туристы, отдыхающие на пляже, увидели, как к двум пловцам практически вплотную подплывает акула.
Несколько человек смогли предупредить купальщиков об опасности. Мужчине и женщине удалось выбраться из воды на берег прежде, чем хищник атаковал их.
Издание напоминает, что пловцы и серферы могут снизить шансы на встречу с акулой. Например, не заходить в воду, если идет кровь, избегать купания на рассвете, в сумерках и ночью, когда встреча с животным наиболее вероятна.
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ТуризмТуризмтуристыакулыНовости - Туризм
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