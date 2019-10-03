На видео попали туристы, которые купались с акулой и не знали об этом

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В сети опубликовано видео, как два человека купались в опасной близости к акуле, В сети опубликовано видео, как два человека купались в опасной близости к акуле, сообщает The Travel.

Видео было опубликовано на портале, посвященном хип-хопу, и там не уточнялось, где произошел инцидент.

Туристы, отдыхающие на пляже, увидели, как к двум пловцам практически вплотную подплывает акула.

Несколько человек смогли предупредить купальщиков об опасности. Мужчине и женщине удалось выбраться из воды на берег прежде, чем хищник атаковал их.