Свадебные украшения Бибера и Болдуин оценили почти в миллион долларов

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Свадебные украшения певца Джастина Бибера и модели Хейли Болдуин, которые поженились 30 сентября, предположительно, стоят 750 тысяч долларов, Свадебные украшения певца Джастина Бибера и модели Хейли Болдуин, которые поженились 30 сентября, предположительно, стоят 750 тысяч долларов, сообщает Daily Mail.

На черно-белых снимках, которые музыкант разместил в инстаграме, СМИ заметили кольцо с большим бриллиантом на руке Хейли Болдуин, примерно, за 500 тысяч долларов.

Сережки и виниры Бибера, инкрустированные драгоценными камнями, оценили в 250 тысяч долларов.