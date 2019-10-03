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РИА Новости
Культура

Свадебные украшения Бибера и Болдуин оценили почти в миллион долларов

05:33 03.10.2019
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© Getty Images for NYFW: The Shows/Theo WargoДжастин Бибер и Хейли Болдуин
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
© Getty Images for NYFW: The Shows/Theo Wargo
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Свадебные украшения певца Джастина Бибера и модели Хейли Болдуин, которые поженились 30 сентября, предположительно, стоят 750 тысяч долларов, сообщает Daily Mail.
На черно-белых снимках, которые музыкант разместил в инстаграме, СМИ заметили кольцо с большим бриллиантом на руке Хейли Болдуин, примерно, за 500 тысяч долларов.
Сережки и виниры Бибера, инкрустированные драгоценными камнями, оценили в 250 тысяч долларов.
После торжества, которое состоялось в Южной Королине, молодожены, как сообщает источник, на частном самолете вернулись домой в Лос-Анджелес.
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1 октября, 23:17Культура
Джастин Бибер опубликовал свадебные фотографии с Хейли Болдуин
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