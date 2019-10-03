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РИА Новости
Культура

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт решили взять "паузу" в отношениях

03:23 03.10.2019
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© AP Photo / Jordan StraussАмериканский трэп-исполнитель Жак Берман Уэ́бстер II (Трэвис Скотт) и американская модель Кайли Дженнер
Американский трэп-исполнитель Жак Берман Уэ́бстер II (Трэвис Скотт) и американская модель Кайли Дженнер
© AP Photo / Jordan Strauss
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Звезда реалити-шоу и самый молодой миллиардер в мире Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт решили сделать "паузу" в отношениях, сообщает E! News.

"Кайли и Трэвис официально не называют это расставанием, но пока им обязательно нужно побыть вдали друг от друга, чтобы все решить для себя", — рассказал источник изданию.

Инсайдер также добавил, что возлюбленные ссорятся из-за нелепых вещей и очень устали от этого.
"Сейчас Трэвис живет в своем доме в Беверли-Хиллз. Кайли разрешает ему видеться с дочкой, и никогда не запретит ему этого делать, что бы не произошло между ними", — прокомментировал источник.
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт состоят в отношениях с весны 2017 года. В феврале 2018 года у пары родилась дочь, которую назвали Сторми.
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