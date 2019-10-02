Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T23:37Z
https://ria.ru/20191002/1559376632.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155926/63/1559266310_0:0:2960:1666_1036x0_80_0_0_69b5590cb095e258d2e7f456ef9d5b2a.jpg
РИА Новости

Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

23:14 02.10.2019 (обновлено: 23:37 02.10.2019)
163
© РИА Новости / Мигель КанделаУчастник протестов в Гонконге
Участник протестов в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Участник протестов в Гонконге. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Гонконгские полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, бросающих коктейли "Молотова" в управление полиции южного региона новых территорий, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
В среду жители специального административного района вновь вышли на улицы, чтобы показать свое недовольство действиями полиции. В городе Цуен Ван в новых территориях Гонконга демонстранты направились к управлению полиции. По пути они ломали банкоматы банка Китая и устраивали поджоги. Добравшись, некоторые стали кидать в здание управления коктейли "Молотова". На это полиция ответила слезоточивым газом.
Полиция полиция выстреливает слезоточивый газ по протестующим в Шатине, Гонконг. 1 октября 2019
1 октября, 14:26РИА Новости
Репортера RTHK ранили во время протестов в Гонконге
Правительство Гонконга осудило действия протестующих.
"Начиная с вечера среды агрессивные демонстранты во многих районах новых территорий блокировали дороги, разрушали магазины и объекты гонконгского метрополитена, атаковали полицейских, устраивали поджоги и кидали коктейли "Молотова", серьезно нарушая общественное спокойствие, угрожая личной безопасности полицейских и жителей, представитель правительства выразил резкое осуждение по этому поводу", - приводит RTHK заявление правительства.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.
Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
1 октября, 06:09РИА Новости
Си Цзиньпин обещал сохранить в Гонконге принцип "одна страна — две системы"
Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.
400000
Обсудить 0
Протесты в ГонконгеГонконгВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
РИА
Новости
Швейцария
США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН осудил ракетный пуск КНДР
Лента
новостей
Ангела Меркель
Меркель заявила о готовности Германии и Нидерландов к "жесткому" Brexit
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал "поладить" с Россией
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал конгрессмена Шиффа мошенником
Французский актер Ален Делон на фотосессии в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля. 19 мая 2019
Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва
Автомобили полиции
Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
Сотрудник полиции в Баварии
В Баварии двое неизвестных открыли стрельбу возле рынка
Посол США в России Джон Хантсман
Посол США в России отверг предложение Москвы о моратории на РСМД
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Тюмени проверят данные о выписке больного раком юноши из больницы
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Медведев поручил удвоить финансирование госпрограммы по развитию села
00:50Более 250 работ Ильи Репина представят на выставке в Русском музее
00:48Россия готова помочь Кубе при создании собственной атомной энергетики
00:46Инвестиции в капремонт энергоблоков на Кубе составят 600-700 миллионов евро
00:44Российские компании поставили на Кубу 841 грузовой вагон и 53 локомотива
00:42Россия обогнала страны Европы по использованию "цифровых кошельков"
00:41Исследование показало, как меняется представление родителей об учебе детей
00:30В правительстве России оценили рост товарооборота с Кубой
00:27Медведев на Кубе проведет переговоры с лидером страны Диас-Канелем
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
Лента новостейМолния