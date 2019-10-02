Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Гонконгские полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, бросающих коктейли "Молотова" в управление полиции южного региона новых территорий, сообщает телерадиокорпорация Гонконгские полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, бросающих коктейли "Молотова" в управление полиции южного региона новых территорий, сообщает телерадиокорпорация RTHK

В среду жители специального административного района вновь вышли на улицы, чтобы показать свое недовольство действиями полиции. В городе Цуен Ван в новых территориях Гонконга демонстранты направились к управлению полиции. По пути они ломали банкоматы банка Китая и устраивали поджоги. Добравшись, некоторые стали кидать в здание управления коктейли "Молотова". На это полиция ответила слезоточивым газом.

Правительство Гонконга осудило действия протестующих.

"Начиная с вечера среды агрессивные демонстранты во многих районах новых территорий блокировали дороги, разрушали магазины и объекты гонконгского метрополитена, атаковали полицейских, устраивали поджоги и кидали коктейли "Молотова", серьезно нарушая общественное спокойствие, угрожая личной безопасности полицейских и жителей, представитель правительства выразил резкое осуждение по этому поводу", - приводит RTHK заявление правительства.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.

Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.