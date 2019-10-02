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РИА Новости

Трамп обвинил демократов в попытке выиграть выборы с помощью импичмента

19:39 02.10.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в попытке выиграть выборы 2020 года с помощью импичмента.
"Нэнси Пелоси (спикер палаты представителей – ред.) только что сказала, что она заинтересована в снижении цен на лекарства, которые выдаются по рецепту, и в работе по крайне необходимому соглашению USMCA (торговое соглашение США, Мексики и Канады - ред.). Она не может работать ни по одному вопросу. Это просто замаскированные попытки выиграть выборы путем импичмента", - написал Трамп у себя в Twitter.
Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси провела пресс-конференцию, в ходе которой выразила надежду, что президент продолжит работать с конгрессом по этим важным вопросам.
Трамп также в очередной раз раскритиковал главу комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа, который проводит расследование в рамках процедуры импичмента.
"Ничего не делающие демократы должны быть сосредоточены на обустраивании нашей страны, а не на том, чтобы тратить время и силы каждого на АХИНЕЮ...", - написал президент.
Президент США Дональд Трамп
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Импичмент Дональда ТрампаАдам ШиффНэнси ПелосиДональд ТрампСШАВ мире
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