Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T19:39Z
https://ria.ru/20191002/1559372486.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/148189/10/1481891015_0:126:3192:1922_1036x0_80_0_0_41b0b630b4525d780678c8d9f16431f8.jpg
РИА Новости

Глава МИД Сирии назвал заявление Помпео о химических атаках ложью

19:39 02.10.2019
432
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. Архивное фото
ДАМАСК, 2 окт – РИА Новости. Сирийский министр иностранных дел Валид Муаллем сказал, что заявивший о химических атаках в Сирии Майк Помпео не первый американский госсекретарь, сделавший ложное утверждение.
В четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Сирии 19 мая применили химоружие в провинции Латакия. Власти Сирии в прошлом не раз отвергали обвинения в химических атаках. Комментируя слова Помпео, замглавы МИД России Сергей Вершинин выразил сожаление, что США выступили с этим заявлением до завершения расследования ООН, и заявил, что это может негативно сказаться на процессе политического урегулирования в Сирии.
Иорданский военнослужащий возле лагеря беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе
1 октября, 11:47Война в Сирии
В МИД сожалеют, что США препятствуют решению гуманитарного кризиса в Сирии
"Я уже говорил, что это ложь в целом и в деталях. Что касается Помпео, то он не первый американский госсекретарь, который соврал. Мы свидетели многих примеров лжи как от него, так и от его предшественников", - заявил сирийский министр ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Сирийские власти уже заявляли, что никогда не применяли химическое оружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 14:11Война в Сирии
Лавров назвал действия США в Сирии "опасной игрой"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что США в своих сообщениях о якобы имевшем место применении химического оружия правительственными силами в Сирии опираются на непроверенные источники, в том числе с ресурсов террористических группировок.
1700001
Обсудить 0
Майк ПомпеоВойна в СирииВалид МуаллемМИД СирииСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал публикацию расшифровки своего разговора
РИА
Новости
Заседание Верховной рады Украины
В Раде предложили ввести спецпошлину на импорт электроэнергии из России
Флаг у Штаб-квартиры ООН
ООН получила письмо от России о невыдаче виз делегатам на Генассамблею
Министерство финансов США в Вашингтоне
СМИ сообщили об отставке составительницы санкционных списков в минфине США
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп обвинил демократов в попытке выиграть выборы с помощью импичмента
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. 30 сентября 2019
Слуцкий оценил предложенные меры реагирования на нарушения устава СЕ
Лагерь беженцев Эр-Рукбан в Сирии
В коалиции США ответили на обвинения в срыве вывода беженцев из "Рукбана"
Митинг против согласования формулы Штайнмайера. 2 октября 2019
В Киеве проходит митинг против согласования "формулы Штайнмайера"
Трансформаторная площадка электростанции
Украина возобновила импорт российской электроэнергии
Турецкая военная техника в Сирии
В Кремле прокомментировали заявления Турции о возможной операции в Сирии
Корабль Союз МС-12 пристыкованный к МКС
Экипаж "Союза МС-12" попросил встретить их персиками и финиками
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
В ООН прокомментировали предложение о переносе структур организации из США
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН осудил ракетный пуск КНДР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
23:10Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
23:00Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
22:55Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине
22:47Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва
22:35Трамп назвал конгрессмена Шиффа мошенником
22:24В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
22:18Захарова указала на двойные стандарты Запада в борьбе с фейками
Лента новостейМолния