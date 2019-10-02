Глава МИД Сирии назвал заявление Помпео о химических атаках ложью

ДАМАСК, 2 окт – РИА Новости. Сирийский министр иностранных дел Валид Муаллем сказал, что заявивший о химических атаках в Сирии Майк Помпео не первый американский госсекретарь, сделавший ложное утверждение.

В четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Сирии 19 мая применили химоружие в провинции Латакия. Власти Сирии в прошлом не раз отвергали обвинения в химических атаках. Комментируя слова Помпео, замглавы МИД России Сергей Вершинин выразил сожаление, что США выступили с этим заявлением до завершения расследования ООН, и заявил, что это может негативно сказаться на процессе политического урегулирования в Сирии.

"Я уже говорил, что это ложь в целом и в деталях. Что касается Помпео, то он не первый американский госсекретарь, который соврал. Мы свидетели многих примеров лжи как от него, так и от его предшественников", - заявил сирийский министр ливанскому телеканалу al-Mayadeen

Сирийские власти уже заявляли, что никогда не применяли химическое оружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.