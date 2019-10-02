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РИА Новости

Решетников обвинил муниципалитеты в безответственности к обращениям жителей

19:36 02.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Пермского края Максим Решетников
Губернатор Пермского края Максим Решетников
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Пермского края Максим Решетников. Архивное фото
ПЕРМЬ, 2 окт - РИА Новости. Пермский губернатор Максим Решетников обвинил глав муниципалитетов в безответственном отношении к работе с обращениями граждан, сообщает пресс-служба администрации губернатора и правительства региона.
Заявление Решетникова прозвучало на Совете глав муниципальных образований в ходе обсуждения работы глав территорий с обращениями граждан на портале "Управляем вместе", созданном, чтобы обеспечить участие жителей в решении локальных проблем.
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По данным регионального правительства, за три квартала 2019 года на портале было опубликовано в три раза больше сообщений, чем за предыдущие полтора года его работы. При этом доля отработанных жалоб остается на уровне 80%.
Как сообщил в ходе заседания министр информационного развития и связи Пермского края Андрей Комраков, в ряде территорий есть проблемы с оперативностью ответов. "В Горнозаводске с опозданием даются свыше 60% ответов, в Александровском, Кочевском и Ординском районах – более 50%", - цитирует Комракова пресс-служба правительства.
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"Портал "Управляем вместе" – основной источник информации, как для жителей края, так и для административной системы: все итоги мы будем подводить по тому, что есть на портале. Если данных о какой-то детской площадке или дороге нет на сайте – учитывать их мы не станем. Сложившаяся ситуация связана исключительно с вашей организационной безалаберностью", – пояснил Решетников.
Губернатор добавил, что, согласно статистике портала, почти на 30% объектов, где реализуется программа развития края, работы еще не начаты или просрочена дата их завершения. "Ответственнее подходите к планированию", – поручил губернатор.
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