Решетников обвинил муниципалитеты в безответственности к обращениям жителей

ПЕРМЬ, 2 окт - РИА Новости. Пермский губернатор Максим Решетников обвинил глав муниципалитетов в безответственном отношении к работе с обращениями граждан, сообщает пресс-служба администрации губернатора и правительства региона.

Заявление Решетникова прозвучало на Совете глав муниципальных образований в ходе обсуждения работы глав территорий с обращениями граждан на портале "Управляем вместе", созданном, чтобы обеспечить участие жителей в решении локальных проблем.

По данным регионального правительства, за три квартала 2019 года на портале было опубликовано в три раза больше сообщений, чем за предыдущие полтора года его работы. При этом доля отработанных жалоб остается на уровне 80%.

Как сообщил в ходе заседания министр информационного развития и связи Пермского края Андрей Комраков, в ряде территорий есть проблемы с оперативностью ответов. "В Горнозаводске с опозданием даются свыше 60% ответов, в Александровском, Кочевском и Ординском районах – более 50%", - цитирует Комракова пресс-служба правительства.

"Портал "Управляем вместе" – основной источник информации, как для жителей края, так и для административной системы: все итоги мы будем подводить по тому, что есть на портале. Если данных о какой-то детской площадке или дороге нет на сайте – учитывать их мы не станем. Сложившаяся ситуация связана исключительно с вашей организационной безалаберностью", – пояснил Решетников.