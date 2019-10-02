СК проведет проверку после нападения бродячих собак на детей под Тверью

ВОРОНЕЖ, 2 окт - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства нападения собак на мальчика и девочку в Тверской области, сообщает в среду СУСК РФ по региону.

"Предварительно установлено, что 1 октября 2019 года в поселке Редкино Конаковского района Тверской области за медицинской помощью обратились восьмилетняя девочка и девятилетний мальчик. При осмотре детей на их левом предплечье и лопаточной области обнаружены укушенные раны", - говорится в сообщении.

Со слов детей, которые приводит следствие, на улице поселка их покусала собака.

"Следственным отделом по городу Конаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка по сообщению о нападении бродячих собак на двух малолетних детей", - говорится в сообщении.

Следователи выехали на места происшествий, опросили потерпевших и их законных представителей, очевидцев произошедшего.