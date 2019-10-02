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РИА Новости

Слуцкий назвал создание в ПАСЕ группы "Балтик-плюс" глупостью

19:27 02.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Создание пятью странами группы "Балтик-плюс" в ПАСЕ для противодействия России - глупость и деструктив, заявил журналистам член Российской делегации в ПАСЕ, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о создании в рамках организации постоянной группы "Балтик-плюс", основной задачей которой станет противодействие России. В состав группы войдут Украина, Литва, Латвия, Эстония и Грузия.
"Это глупость и деструктив. Хельсинские договорённости возвращают Россию на площадку ПАСЕ. Создание группы "Балтик-плюс" (нацелено) именно на работу против российской делегации, подобные вещи, мне кажется, как-то сложно обозначить здравыми эпитетами", - заявил он журналистам.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вчера, 09:21Сказано в эфире
"Истерические шаги". Политолог о перспективах группы "Балтик-плюс" в ПАСЕВ МИД РФ с иронией отнеслись к созданию группы "Балтик-плюс" в Парламентской ассамблее Совета Европы. Создаст ли эта группа сложности для России в ПАСЕ, в эфире радио Sputnik предположил политолог Юрий Светов.
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Елизавета ЯськоЛеонид СлуцкийЭстонияЛатвияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыГрузияЛитваУкраинаВ мире
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