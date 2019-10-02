Слуцкий назвал создание в ПАСЕ группы "Балтик-плюс" глупостью

"Истерические шаги". Политолог о перспективах группы "Балтик-плюс" в ПАСЕ В МИД РФ с иронией отнеслись к созданию группы "Балтик-плюс" в Парламентской ассамблее Совета Европы. Создаст ли эта группа сложности для России в ПАСЕ, в эфире радио Sputnik предположил политолог Юрий Светов.