В КНДР произошло землетрясение

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Землетрясение естественного происхождения зафиксировано в КНДР недалеко от Пхеньяна, сообщает метеорологическая служба Южной Кореи.

Толчок магнитудой 2,3 был зафиксирован в среду в 22.36 по местному времени (16.36 мск) в провинции Хванхэ-Пукто недалеко от границы с территорией Пхеньяна.