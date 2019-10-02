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РИА Новости

В КНДР произошло землетрясение

18:12 02.10.2019
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© REUTERS / Issei KatoПоказания сейсмографов
Показания сейсмографов
© REUTERS / Issei Kato
Показания сейсмографов. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Землетрясение естественного происхождения зафиксировано в КНДР недалеко от Пхеньяна, сообщает метеорологическая служба Южной Кореи.
Толчок магнитудой 2,3 был зафиксирован в среду в 22.36 по местному времени (16.36 мск) в провинции Хванхэ-Пукто недалеко от границы с территорией Пхеньяна.
Обычно подземные толчки малой силы и близко к поверхности земли расцениваются как косвенные свидетельства проведенного ядерного испытания, однако в данном случае очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.
Сейсмограф. Архивное фото
1 октября, 07:45РИА Новости
В Японском море вблизи Приморья произошло землетрясение
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Южная КореяКНДРВ мире
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