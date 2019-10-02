В Московском зоопарке росомахи, овцебыки и папуанские пингвины ждут зимы

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Росомахи, овцебыки, белые медведи, папуанские пингвины и песцы в отличие от некоторых других обитателей Московского зоопарка радуются приходящим холодам и ждут зимы, сообщает пресс-служба столичного зоосада на своей странице в Facebook.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала РИА Новости, что на выходных дневная температура в столице составит 9-10 градусов, а ночью в воскресенье температура воздуха понизится до нуля-плюс пяти градусов.

В пресс-службе отметили, что ряд обитателей зоопарка с нетерпением ждут первых морозов, среди них белые медведи, которые с наступлением осени начали чувствовать себя более комфортно.

"Сейчас они блаженствуют от холодного ветра и ночных заморозков. Даже в бассейн теперь они идут охотнее. Для Мурмы и Врангеля, чья родина - крайний север, где зимы суровые и морозные, привычные москвичам осень и зима не более чем "бархатный" сезон. Как только выпадет первый снег, медведи с наслаждением будут валяться в нем, чистить шкуру и закапывать в сугробах свои запасы - лакомые кусочки корма", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, отмечается, что похолоданию рады овцебыки, у этих копытных самый длинный мех из всех млекопитающих. А густой подшерсток делает овцебыков в буквальном смысле непроницаемыми для холодов.

"К лету наши овцебыки полностью перелиняли, чтобы не допустить перегрева. А вот сейчас они интенсивно набирают свой "зимний" мех, становятся активнее и подвижнее. Больше им не нужно лежать в тени или спасаться от жары под холодными струями разбрызгивателя. Холод - это стихия овцебыков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что папуанские пингвины готовятся к переезду в наружный вольер, где они проведут всю зиму. " В природе эти уникальные птицы обитают на антарктических островах, так что к суровому климату (морозам, снежным бурям и прочим радостям жизни) они адаптированы как нельзя лучше. Именно поэтому в начале ноября папуанские пингвины поменяются местами с пингвинами Гумбольдта, которые летом радовали нас своими заплывами в наружном вольере", - отметили в пресс-службе.