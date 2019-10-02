Саратовским полицейским предъявили обвинение после избиения задержанного

САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Следователи в городе Вольске Саратовской области предъявили двум бывшим сотрудникам полиции обвинение в превышении полномочий после избиения до смерти задержанного мужчины вблизи кладбища, вину они признали, сообщает в среду СУСК РФ по региону.

Ранее в прокуратуре области сообщили, что двое полицейских в Вольске задержаны по подозрению в том, что 26 сентября на служебной машине в наручниках отвезли задержанного на улице города пьяного мужчину в район кладбища и избили до смерти. Дело возбудили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Его расследование взял под личный контроль прокурор области Сергей Филипенко.

"Двоим лицам предъявлено обвинение… (по) статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких последствий" и… статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"… Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые признали полностью", - говорится в сообщении.

Экс-полицейским грозит до 15 лет заключения.

По версии следствия, в ночь на 26 сентября двое сотрудников патрульно-постовой службы полиции в Вольске за административное правонарушение задержали 41-летнего местного жителя, применили к нему силу и наручники, а затем отвезли к городскому кладбищу, где избили руками и ногами, после чего сами скрылись, а потерпевший скончался от травм.