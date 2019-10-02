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РИА Новости

Саратовским полицейским предъявили обвинение после избиения задержанного

18:02 02.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Следователи в городе Вольске Саратовской области предъявили двум бывшим сотрудникам полиции обвинение в превышении полномочий после избиения до смерти задержанного мужчины вблизи кладбища, вину они признали, сообщает в среду СУСК РФ по региону.
Ранее в прокуратуре области сообщили, что двое полицейских в Вольске задержаны по подозрению в том, что 26 сентября на служебной машине в наручниках отвезли задержанного на улице города пьяного мужчину в район кладбища и избили до смерти. Дело возбудили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Его расследование взял под личный контроль прокурор области Сергей Филипенко.
Задержание
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"Двоим лицам предъявлено обвинение… (по) статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких последствий" и… статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"… Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые признали полностью", - говорится в сообщении.
Экс-полицейским грозит до 15 лет заключения.
По версии следствия, в ночь на 26 сентября двое сотрудников патрульно-постовой службы полиции в Вольске за административное правонарушение задержали 41-летнего местного жителя, применили к нему силу и наручники, а затем отвезли к городскому кладбищу, где избили руками и ногами, после чего сами скрылись, а потерпевший скончался от травм.
Как заявили ранее РИА Новости в пресс-службе главка МВД по области, оба сержанта полиции и их непосредственные руководители уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а вышестоящие руководители местного отдела полиции привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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