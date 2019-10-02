Смоленщина и Минкультуры разработают концепцию объединения двух объектов

СМОЛЕНСК, 2 окт – РИА Новости. Смоленская область и министерство культуры разработают концепцию по объединению двух объектов – Смоленской крепостной стены и историко-археологического и природного музея-заповедника "Гнездово" - в единый музейный комплекс, сообщает пресс-служба областной администрации.

Решение об этом было принято по итогам встреч губернатор области Алексея Островского и замминистра культуры Аллы Маниловой.

"Это придаст новый импульс в сохранении и развитии объектов культурного наследия", - сказал глава региона.

В пресс- службе напомнили, что Смоленская крепостная стена – уникальный памятник древнерусского оборонного зодчества – являющийся объектом культурного наследия федерального значения и находящийся в федеральной собственности. Сооружение было возведено в период с 1595 по 1602 год по проекту зодчего Федора Коня. Укрепление имело серьезное оборонительное значение, выдерживая неоднократные осады и штурмы города.

До нашего времени сохранились 18 из 38 башен и 21 прясло общей протяженностью около 3,5 километров. В 2018 году объект передали в ведение Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК).

На встрече с замминистра Островский отметил, что проведение реставрационных работ – это лишь один из аспектов спасения крепостной стены. По мнению губернатора, крайне важно выработать комплексный подход к ее дальнейшему использованию, преобразовав памятник в музейный объект и тем самым максимально эффективно использовать его историко-культурную, научную, художественную ценность.

"Музеефикацию крепости нужно рассматривать в контексте становления Российской государственности и роли Смоленского региона как западного форпоста нашего Отечества. Крепостная стена, являясь уникальным фортификационным сооружением, мощным оборонительным укреплением, на протяжении веков преграждала путь иностранным завоевателям во время военных вторжений в Россию. Поэтому рассматривая Смоленскую крепостную стену в качестве глобального музейного объекта, необходимо с ее помощью максимально полно отразить героические страницы истории нашей страны". – сказал Островский.