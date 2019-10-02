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РИА Новости

СК возбудил дело после гибели двух детей при пожаре в Саратовской области

17:36 02.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух детей во вторник при пожаре в частном доме в городе Аткарске Саратовской области, сообщает в среду СК РФ.
Ранее в ГУМЧС сообщили, что во вторник днем в результате пожара в частном деревянном доме в Аткарске, где было сильное задымление, погибли двое детей. Предположительной причиной пожара в МЧС назвали неосторожное обращение детей с огнем.
"По факту гибели двоих детей на пожаре в городе Аткарске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", - говорится в сообщении.
По версии следствия, после тушения пожара в частном доме на улице Бубнова были обнаружены тела четырехлетней девочки и девятимесячного мальчика, которые находились дома одни, а о возгорании в пожарную службу сообщили соседи.
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
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"Проводится пожарно-техническая экспертиза с целью определения точной причины возгорания жилища. Выясняется, по какой причине малолетние дети были оставлены дома одни, без присмотра взрослых", - отмечается в сообщении.
Как сообщила прокуратура области, ведомство в связи с гибелью детей начало свою проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для выяснения причин и условий, которые способствовали инциденту. "По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
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