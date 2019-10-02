СК возбудил дело после гибели двух детей при пожаре в Саратовской области

САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух детей во вторник при пожаре в частном доме в городе Аткарске Саратовской области, сообщает в среду СК РФ.

Ранее в ГУМЧС сообщили, что во вторник днем в результате пожара в частном деревянном доме в Аткарске, где было сильное задымление, погибли двое детей. Предположительной причиной пожара в МЧС назвали неосторожное обращение детей с огнем.

"По факту гибели двоих детей на пожаре в городе Аткарске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", - говорится в сообщении.

По версии следствия, после тушения пожара в частном доме на улице Бубнова были обнаружены тела четырехлетней девочки и девятимесячного мальчика, которые находились дома одни, а о возгорании в пожарную службу сообщили соседи.

"Проводится пожарно-техническая экспертиза с целью определения точной причины возгорания жилища. Выясняется, по какой причине малолетние дети были оставлены дома одни, без присмотра взрослых", - отмечается в сообщении.