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РИА Новости
Калужская область

Глава Калужской области прокомментировал учения МЧС в Обнинске

17:33 02.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ОБНИНСК, 2 окт – РИА Новости. Всероссийские учений по гражданской обороне, стартовавшие в Обнинске, - это возможность для Обнинска и всего региона проверить степень своей готовности в плане организации защиты населения, заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.
"Для того, чтобы заодно и подготовиться поосновательней, конечно, лучшего способа невозможно придумать, чем… всероссийские учения", - отметил глава региона.
По его словам, важность учений для региона еще в и том, что там расположено достаточно большое количество объектов повышенной опасности, в том числе ядерных объектов.

"И мы всегда держим на особом контроле вопросы безопасного проживания жителей нашей области", - заявил Артамонов.

Он отметил, что регион из-за своей близости к Москве является рекреационной зоной для мегаполиса в повседневной жизни.
"Но и на случаи нештатных ситуаций или опасных периодов Калужская область, конечно же, является регионом, который должен будет принять большое количество тех граждан, которые будут эвакуироваться в наиболее безопасные места", - отметил губернатор.
В свою очередь замглавы МЧС Павел Барышев, под руководством которого проходят учения, заявил журналистам, что считает Обнинск более других городов подготовленным в вопросах защиты населения.
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Цель учений – совершенствование слаженности практических действий органов исполнительной власти и спецподразделений гражданской обороны при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
"Цель наша одна – чтобы вопросы защиты населения рассматривались в каждом субъекте современными способами. Поэтому мы выбрали (для учений – ред.) город Обнинск, который сегодня наиболее подготовлен в этом направлении. С мэром города обсудили, с губернатором договорились, и сюда приехали", - рассказал Барышев журналистам.
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