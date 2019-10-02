Глава Калужской области прокомментировал учения МЧС в Обнинске

ОБНИНСК, 2 окт – РИА Новости. Всероссийские учений по гражданской обороне, стартовавшие в Обнинске, - это возможность для Обнинска и всего региона проверить степень своей готовности в плане организации защиты населения, заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

"Для того, чтобы заодно и подготовиться поосновательней, конечно, лучшего способа невозможно придумать, чем… всероссийские учения", - отметил глава региона.

По его словам, важность учений для региона еще в и том, что там расположено достаточно большое количество объектов повышенной опасности, в том числе ядерных объектов.

"И мы всегда держим на особом контроле вопросы безопасного проживания жителей нашей области", - заявил Артамонов.

Он отметил, что регион из-за своей близости к Москве является рекреационной зоной для мегаполиса в повседневной жизни.

"Но и на случаи нештатных ситуаций или опасных периодов Калужская область, конечно же, является регионом, который должен будет принять большое количество тех граждан, которые будут эвакуироваться в наиболее безопасные места", - отметил губернатор.

В свою очередь замглавы МЧС Павел Барышев, под руководством которого проходят учения, заявил журналистам, что считает Обнинск более других городов подготовленным в вопросах защиты населения.

Цель учений – совершенствование слаженности практических действий органов исполнительной власти и спецподразделений гражданской обороны при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.