Презентация проекта Госкорпорации "Роскосмос" и МИА "Россия сегодня"

Участники в Москве:
- исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации "Роскосмос" Александр БЛОШЕНКО;
- заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Олег КОТОВ;
- заместитель Главного редактора – директор Главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий ГОРНОСТАЕВ;
- заместитель руководителя редакции МИА "Россия сегодня" Дмитрий СТРУГОВЕЦ;
- космонавт-испытатель отряда Госкорпорации "Роскосмос" Николай ЧУБ;
- кандидат в отряд космонавтов Госкорпорации "Роскосмос" Сергей МИКАЕВ.
По видеосвязи с Международной космической станцией:
- Герой Российской Федерации, летчик-космонавт РФ Олег СКРИПОЧКА;
- Герой Российской Федерации, летчик-космонавт РФ Александр СКВОРЦОВ.
4 октября 2019 года исполняется 62 года запуску первого искусственного спутника Земли и началу космической эры человечества. В этот день Госкорпорация "Роскосмос" и МИА "Россия сегодня" запускают специальный проект на ria.ru, посвященный отбору в отряд космонавтов.
Участники пресс-конференции расскажут о новом конкурсе по отбору кандидатов в космонавты Российской Федерации в 2019 году.
В рамках пресс-конференции состоится прямой сеанс связи с космонавтами Александром Скворцовым и Олегом Скрипочкой, которые в настоящее время находятся на борту Международной космической станции.
Видеомост с МКС будет транслироваться в аккаунте "РИА Новости" в социальной сети "ВКонтакте" и на ria.ru.
Вопросы космонавтам собирались среди читателей флагманских ресурсов МИА "Россия сегодня" – "РИА Новости" и Sputnik. Космонавты отобрали самые интересные и ответят на них на видеомосте с МКС.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации "Роскосмос" Александр БЛОШЕНКО;
- заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Олег КОТОВ;
- заместитель Главного редактора – директор Главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий ГОРНОСТАЕВ;
- заместитель руководителя редакции МИА "Россия сегодня" Дмитрий СТРУГОВЕЦ;
- космонавт-испытатель отряда Госкорпорации "Роскосмос" Николай ЧУБ;
- кандидат в отряд космонавтов Госкорпорации "Роскосмос" Сергей МИКАЕВ.
По видеосвязи с Международной космической станцией:
- Герой Российской Федерации, летчик-космонавт РФ Олег СКРИПОЧКА;
- Герой Российской Федерации, летчик-космонавт РФ Александр СКВОРЦОВ.
4 октября 2019 года исполняется 62 года запуску первого искусственного спутника Земли и началу космической эры человечества. В этот день Госкорпорация "Роскосмос" и МИА "Россия сегодня" запускают специальный проект на ria.ru, посвященный отбору в отряд космонавтов.
Участники пресс-конференции расскажут о новом конкурсе по отбору кандидатов в космонавты Российской Федерации в 2019 году.
В рамках пресс-конференции состоится прямой сеанс связи с космонавтами Александром Скворцовым и Олегом Скрипочкой, которые в настоящее время находятся на борту Международной космической станции.
Видеомост с МКС будет транслироваться в аккаунте "РИА Новости" в социальной сети "ВКонтакте" и на ria.ru.
Вопросы космонавтам собирались среди читателей флагманских ресурсов МИА "Россия сегодня" – "РИА Новости" и Sputnik. Космонавты отобрали самые интересные и ответят на них на видеомосте с МКС.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/