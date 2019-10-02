Презентация проекта Госкорпорации "Роскосмос" и МИА "Россия сегодня"

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4 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная запуску совместного проекта Госкорпорации "Роскосмос" и МИА "Россия сегодня" по поддержке нового конкурса по отбору в отряд космонавтов, и видеомост с Международной космической станцией.