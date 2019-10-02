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РИА Новости

Презентация проекта Госкорпорации "Роскосмос" и МИА "Россия сегодня"

17:32 02.10.2019 (обновлено: 17:54 02.10.2019)
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4 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная запуску совместного проекта Госкорпорации "Роскосмос" и МИА "Россия сегодня" по поддержке нового конкурса по отбору в отряд космонавтов, и видеомост с Международной космической станцией.
Участники в Москве:
- исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации "Роскосмос" Александр БЛОШЕНКО;
- заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Олег КОТОВ;
- заместитель Главного редактора – директор Главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий ГОРНОСТАЕВ;
- заместитель руководителя редакции МИА "Россия сегодня" Дмитрий СТРУГОВЕЦ;
- космонавт-испытатель отряда Госкорпорации "Роскосмос" Николай ЧУБ;
- кандидат в отряд космонавтов Госкорпорации "Роскосмос" Сергей МИКАЕВ.

По видеосвязи с Международной космической станцией:
- Герой Российской Федерации, летчик-космонавт РФ Олег СКРИПОЧКА;
- Герой Российской Федерации, летчик-космонавт РФ Александр СКВОРЦОВ.

4 октября 2019 года исполняется 62 года запуску первого искусственного спутника Земли и началу космической эры человечества. В этот день Госкорпорация "Роскосмос" и МИА "Россия сегодня" запускают специальный проект на ria.ru, посвященный отбору в отряд космонавтов.
Участники пресс-конференции расскажут о новом конкурсе по отбору кандидатов в космонавты Российской Федерации в 2019 году.

В рамках пресс-конференции состоится прямой сеанс связи с космонавтами Александром Скворцовым и Олегом Скрипочкой, которые в настоящее время находятся на борту Международной космической станции.
Видеомост с МКС будет транслироваться в аккаунте "РИА Новости" в социальной сети "ВКонтакте" и на ria.ru.
Вопросы космонавтам собирались среди читателей флагманских ресурсов МИА "Россия сегодня" – "РИА Новости" и Sputnik. Космонавты отобрали самые интересные и ответят на них на видеомосте с МКС.

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