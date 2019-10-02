Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T18:44Z
https://ria.ru/20191002/1559367090.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155328/94/1553289406_0:15:1218:700_1036x0_80_0_0_fb86eb17f039361110c3fb1a3a771acb.jpg
РИА Новости
ЧП в Шереметьево

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ100 предъявили обвинение

17:30 02.10.2019 (обновлено: 18:44 02.10.2019)
74404
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкОбгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Командиру загоревшегося при жесткой посадке в Шереметьево SSJ100, в результате чего погиб 41 человек, предъявили обвинение, сообщил Следственный комитет.
Дениса Евдокимова обвиняют по статье УК "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц".
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
19 июня, 12:25ЧП в Шереметьево
Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили
По версии следствия, командир "осуществил грубую посадку", а его дальнейшие действия, которые нарушали "установленные правила", привели к разрушению и возгоранию самолета.
В свою очередь, авиакомпания "Аэрофлот" в пресс-релизе подчеркнула, что всячески содействует расследованию, и призвала СМИ и официальных лиц до окончания следствия не распространять "преждевременные выводы" о причинах катастрофы.
"Понимаете, молодые же погибли". Прощание с жертвами катастрофы SSJ100
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Дворец культуры имени Кирова в центре Мурманска стал местом скорби.

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево
1 из 8

Дворец культуры имени Кирова в центре Мурманска стал местом скорби.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Здесь прощались с шестью погибшими в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево пятого мая.

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево
2 из 8

Здесь прощались с шестью погибшими в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево пятого мая.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Проводить земляков в последний путь пришли сотни жителей Мурманска.

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево
3 из 8

Проводить земляков в последний путь пришли сотни жителей Мурманска.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

С раннего утра с погибшими на закрытой церемонии прощались их близкие.

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево
4 из 8

С раннего утра с погибшими на закрытой церемонии прощались их близкие.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Друзья, коллеги и знакомые, молча ждали в холле.

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево
5 из 8

Друзья, коллеги и знакомые, молча ждали в холле.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Охранники не сдерживали эмоций: "Понимаете, молодые же погибли. Там родителям плохо".

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево
6 из 8

Охранники не сдерживали эмоций: "Понимаете, молодые же погибли. Там родителям плохо".

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Семьи двоих из восьми погибших, которые решили похоронить близких в Мурманске, отказались от публичной церемонии.

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево
7 из 8

Семьи двоих из восьми погибших, которые решили похоронить близких в Мурманске, отказались от публичной церемонии.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета SSJ100 в Шереметьево.

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево
8 из 8

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета SSJ100 в Шереметьево.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Дворец культуры имени Кирова в центре Мурманска стал местом скорби.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
2 из 8

Здесь прощались с шестью погибшими в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево пятого мая.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
3 из 8

Проводить земляков в последний путь пришли сотни жителей Мурманска.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
4 из 8

С раннего утра с погибшими на закрытой церемонии прощались их близкие.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
5 из 8

Друзья, коллеги и знакомые, молча ждали в холле.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
6 из 8

Охранники не сдерживали эмоций: "Понимаете, молодые же погибли. Там родителям плохо".

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
7 из 8

Семьи двоих из восьми погибших, которые решили похоронить близких в Мурманске, отказались от публичной церемонии.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета SSJ100 в Шереметьево.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Катастрофа Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" произошла 5 мая. Пилоты самолета, вылетевшего из Москвы в Мурманск, из-за технических неполадок решили вернуться.
Примерно через полчаса после вылета они начали приземление, сесть удалось только со второй попытки.
При жесткой посадке у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
Огонь быстро распространился по хвостовой части, погиб 41 человек, 33 пассажира и 4 члена экипажа спаслись.
14812614052131
Обсудить 148
ЧП в ШереметьевоМоскваРоссияSukhoi SuperjetАэрофлотШереметьево (аэропорт)Происшествия
Популярные комментарии
Нашли козла отпущения. Они же не могут признать перед иностранцами, что недоработали и сделали косячные конструкции самолета
2 октября, 17:54
Павел Левин
1780237162
Нашли крайнего, сначала самолёты научились бы нормально делать. В салоне этого самолёта вентиляция гудит как машинном отделении котельной.
2 октября, 18:01
iikar1910
1051135142
Рекомендуем
Обрушение моста на Тайване попало на видео
Обрушение моста на Тайване попало на видео
РИА
Новости
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Девушка у стоматолога
Прощай, вставная челюсть. Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян в Ереване. 1 октября 2019
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Лента
новостей
Учебно-практические курсы Бастион в Севастополе
Сотрясение мозга + оскорбления = стиль Союза журналистов Москвы
Житель ДНР с флагом
Украина подписала "формулу Штайнмайера"
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
В ООН прокомментировали предложение о переносе структур организации из США
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф
СМИ сообщили об испытаниях С-500 в Сирии
Заместитель генерального директора ПАО Аэрофлот Владимир Александров
Замглавы "Аэрофлота" обвинили в хищении 250 миллионов рублей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров объяснил подписание "формулы Штайнмайера" на отдельных листах
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла своих слов
В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер, чтобы подразнить льва
В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер, чтобы подразнить льва
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
23:10Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
23:00Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
22:55Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине
22:47Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва
22:35Трамп назвал конгрессмена Шиффа мошенником
22:24В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Лента новостейМолния