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РИА Новости

МВД хочет запретить распространять инструкции по изготовлению оружия

17:22 02.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. МВД России разработало законопроект, которым предлагается запретить распространение в интернете и в СМИ инструкций по самодельному изготовлению огнестрельного оружия и восстановления боевых свойств списанного оружия, соответствующий документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.
"Часть 7 статьи 4 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 "О средствах массовой информации" изложить в следующей редакции: "Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ, взрывных устройств, огнестрельного оружия (его основных частей) и восстановлению боевых свойств списанного огнестрельного оружия", - говорится в тексте законопроекта.
Действующая редакция закона запрещает распространять в СМИ инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Кроме этого, в МВД предлагают внести изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которые позволят блокировать сайты, содержащие "инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ, взрывных устройств, огнестрельного оружия (его основных частей), а также восстановлению боевых свойств списанного огнестрельного оружия".
Как объясняют авторы законопроекта, за последние несколько лет выросло число преступлений, предусмотренных статьей 223 УК РФ (Незаконное изготовление огнестрельного оружия).
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"На протяжении нескольких лет прослеживается тенденция роста выявления преступлений, предусмотренных статьей 223 (незаконное изготовление огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Российской Федерации. Так, в 2016 году зарегистрировано 4811 таких преступлений (аналогичный период прошлого года – 4542, +5,9%), раскрываемость составила 59,9%; в 2017 году – 5010 преступлений (+4,1%), раскрываемость – 60,3%", - говорится в пояснительной записке.
Как заявляют в МВД, "существенное количество" подобных преступлений связано с незаконным изготовлением обрезов, а также переделкой сигнальных, газовых и травматических пистолетов под боевое огнестрельное оружие и внесением конструктивных изменений в массогабаритные макеты оружия.
При этом, считают авторы законопроекта, в интернете существует множество крупных ресурсов по оружейной тематике и отдельных сообществ в социальных сетях, а на специализированных ресурсах "как правило" продаются макеты, оружие ограниченного поражения и их отдельные части и механизмы, "пригодные для доработки с целью создания образцов, способных к производству выстрела штатным либо кустарно изготовленным боеприпасом".
"На неспециализированных сайтах бесплатных объявлений в сети Интернет, в социальных сетях и т.п. размещаются модели огнестрельного оружия. При этом подавляющее большинство таких предложений размещается с целью совершения мошеннических действий в отношении потенциальных приобретателей оружия с расчетом на то, что потерпевшие не станут обращаться в органы внутренних дел, так как сами действуют вне правового поля", - говорится в пояснительной записке.
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МВД РФРоссияБезопасность
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