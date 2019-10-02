МВД хочет запретить распространять инструкции по изготовлению оружия

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. МВД России разработало законопроект, которым предлагается запретить распространение в интернете и в СМИ инструкций по самодельному изготовлению огнестрельного оружия и восстановления боевых свойств списанного оружия, соответствующий документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Часть 7 статьи 4 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 "О средствах массовой информации" изложить в следующей редакции: "Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ, взрывных устройств, огнестрельного оружия (его основных частей) и восстановлению боевых свойств списанного огнестрельного оружия", - говорится в тексте законопроекта.

Действующая редакция закона запрещает распространять в СМИ инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Кроме этого, в МВД предлагают внести изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которые позволят блокировать сайты, содержащие "инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ, взрывных устройств, огнестрельного оружия (его основных частей), а также восстановлению боевых свойств списанного огнестрельного оружия".

Как объясняют авторы законопроекта, за последние несколько лет выросло число преступлений, предусмотренных статьей 223 УК РФ (Незаконное изготовление огнестрельного оружия).

"На протяжении нескольких лет прослеживается тенденция роста выявления преступлений, предусмотренных статьей 223 (незаконное изготовление огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Российской Федерации. Так, в 2016 году зарегистрировано 4811 таких преступлений (аналогичный период прошлого года – 4542, +5,9%), раскрываемость составила 59,9%; в 2017 году – 5010 преступлений (+4,1%), раскрываемость – 60,3%", - говорится в пояснительной записке.

Как заявляют в МВД, "существенное количество" подобных преступлений связано с незаконным изготовлением обрезов, а также переделкой сигнальных, газовых и травматических пистолетов под боевое огнестрельное оружие и внесением конструктивных изменений в массогабаритные макеты оружия.

При этом, считают авторы законопроекта, в интернете существует множество крупных ресурсов по оружейной тематике и отдельных сообществ в социальных сетях, а на специализированных ресурсах "как правило" продаются макеты, оружие ограниченного поражения и их отдельные части и механизмы, "пригодные для доработки с целью создания образцов, способных к производству выстрела штатным либо кустарно изготовленным боеприпасом".