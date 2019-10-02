СМИ сообщили о 15 пострадавших в ходе разгона протестов в Багдаде

ДАМАСК, 2 окт - РИА Новости. Не менее 15 человек пострадали в столице Ирака в результате разгона протестов, передает иракский телеканал Не менее 15 человек пострадали в столице Ирака в результате разгона протестов, передает иракский телеканал al-Sumaria

"Пятнадцать демонстрантов пострадали сегодня по предварительной оценке. Ранения от пуль, а также удушение в результате использования слезоточивого газа на площади Тайаран в центре Багдада", - цитирует канал источник в органах безопасности. Он отметил, что число протестующих возрастает.

В свою очередь иракский премьер Адель Абд аль-Махди созвал экстренное заседание совета безопасности страны в связи с протестами, длящимися второй день и охватившими помимо столицы другие провинции.

По данным канала, "частично" прекратили работу приложения Facebook, WhatsApp и другие соцсети. Ранее в соцсетях распространялись призывы к протестам и видео с мест демонстраций.