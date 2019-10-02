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РИА Новости

СМИ сообщили о 15 пострадавших в ходе разгона протестов в Багдаде

17:17 02.10.2019
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© REUTERS / Wissm al-OkiliАкция протеста в Багдаде, Ирак. 2 октября 2019 года
Акция протеста в Багдаде, Ирак. 2 октября 2019 года
© REUTERS / Wissm al-Okili
Акция протеста в Багдаде, Ирак. 2 октября 2019 года
ДАМАСК, 2 окт - РИА Новости. Не менее 15 человек пострадали в столице Ирака в результате разгона протестов, передает иракский телеканал al-Sumaria.
"Пятнадцать демонстрантов пострадали сегодня по предварительной оценке. Ранения от пуль, а также удушение в результате использования слезоточивого газа на площади Тайаран в центре Багдада", - цитирует канал источник в органах безопасности. Он отметил, что число протестующих возрастает.
В свою очередь иракский премьер Адель Абд аль-Махди созвал экстренное заседание совета безопасности страны в связи с протестами, длящимися второй день и охватившими помимо столицы другие провинции.
По данным канала, "частично" прекратили работу приложения Facebook, WhatsApp и другие соцсети. Ранее в соцсетях распространялись призывы к протестам и видео с мест демонстраций.
Ранее в среду иракские службы безопасности предприняли попытку разогнать демонстрацию протеста на юго-востоке Багдада, в результате пострадали пять человек. В иракской столице перекрыты несколько ключевых дорог в связи с протестами.
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