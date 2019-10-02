Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T17:06Z
https://ria.ru/20191002/1559365758.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149702/83/1497028310_0:181:3568:2188_1036x0_80_0_0_cbfe0bb7a6adebecfaf6731820ac004c.jpg
РИА Новости

ВСУ обстреляли жилой массив на севере ЛНР, заявили в республике

17:06 02.10.2019
181
© РИА НовостиВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости
Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из противотанкового ракетного комплекса по городу Славяносербск на севере самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил РИА Новости начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что не зафиксировало обстрелов со стороны ВС Украины 1 октября. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
Военнослужащие армии Украины
Вчера, 15:59РИА Новости
ВСУ разместили бронетехнику вблизи участка отвода сил, заявили в ЛНР
"Сегодня в 14.50 (совпадает с мск) боевики 14 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины с позиций в районе населенного пункта Лопаскино... подвергли обстрелу из противотанкового ракетного комплекса населенный пункт Славяносербск", - сказал Осадчий.
Он уточнил, что украинские силовики выпустили по жилым кварталам города одну ракету. По мнению Осадчего, таким образом силовики пытаются "сорвать процесс мирного урегулирования конфликта и выразить свое недовольство итогами прошедших переговоров в Минске.
Разрушения в одном из домов в Донбассе
30 сентября, 21:30РИА Новости
Силовики обстреляли ЛНР, пытаясь вызвать ответный огонь, заявили в Луганске
"Командиры соединений операции объединенных сил (ООС) увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов ЛНР с целью провоцирования подразделений Народной милиции на ответные действия для последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня", - пояснил начальник пресс-службы.
По его словам, Народная милиция полностью придерживается достигнутых договоренностей о перемирии и не подается на провокации.
"Мы в очередной раз призываем ОБСЕ оказать давление на украинские вооруженные формирования с целью сохранения достигнутого перемирия", - добавил Осадчий.
300052
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
Обстрелянное силовиками село на севере ЛНР обесточено, заявили в республике
РИА
Новости
Украинский военный
В Минобороны Украины заявили о готовности к разведению сил в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Путин заявил, что ситуация между США и Украиной не касается России
Лагерь беженцев Эр-Рукбан в Сирии
В коалиции США ответили на обвинения в срыве вывода беженцев из "Рукбана"
Лента
новостей
Военнослужащие армии Украины
ВСУ разместили бронетехнику вблизи участка отвода сил, заявили в ЛНР
Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России
Памфилова призвала снизить муниципальный фильтр для живой конкуренции
Полиция
МВД хочет запретить распространять инструкции по изготовлению оружия
Наблюдательный пункт пограничной заставы на абхазско-грузинской границе
Абхазия сняла ограничение на пересечение границы с Грузией
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Германия готова согласовать дату проведения саммита "нормандской четверки"
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили подаст в Генпрокуратуру Украины заявление о его похищении
Акция протеста в Багдаде, Ирак. 2 октября 2019 года
СМИ сообщили о 15 пострадавших в ходе разгона протестов в Багдаде
Ангела Меркель
Меркель заявила о готовности Германии и Нидерландов к "жесткому" Brexit
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
ЦИК доработает соглашение о взаимодействии с МВД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Медведев поручил удвоить финансирование госпрограммы по развитию села
00:50Более 250 работ Ильи Репина представят на выставке в Русском музее
00:48Россия готова помочь Кубе при создании собственной атомной энергетики
00:46Инвестиции в капремонт энергоблоков на Кубе составят 600-700 миллионов евро
00:44Российские компании поставили на Кубу 841 грузовой вагон и 53 локомотива
00:42Россия обогнала страны Европы по использованию "цифровых кошельков"
00:41Исследование показало, как меняется представление родителей об учебе детей
00:30В правительстве России оценили рост товарооборота с Кубой
00:27Медведев на Кубе проведет переговоры с лидером страны Диас-Канелем
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
Лента новостейМолния