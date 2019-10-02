ВСУ обстреляли жилой массив на севере ЛНР, заявили в республике

ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из противотанкового ракетного комплекса по городу Славяносербск на севере самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил РИА Новости начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что не зафиксировало обстрелов со стороны ВС Украины 1 октября. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"Сегодня в 14.50 (совпадает с мск) боевики 14 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины с позиций в районе населенного пункта Лопаскино... подвергли обстрелу из противотанкового ракетного комплекса населенный пункт Славяносербск", - сказал Осадчий.

Он уточнил, что украинские силовики выпустили по жилым кварталам города одну ракету. По мнению Осадчего, таким образом силовики пытаются "сорвать процесс мирного урегулирования конфликта и выразить свое недовольство итогами прошедших переговоров в Минске.

"Командиры соединений операции объединенных сил (ООС) увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов ЛНР с целью провоцирования подразделений Народной милиции на ответные действия для последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня", - пояснил начальник пресс-службы.

По его словам, Народная милиция полностью придерживается достигнутых договоренностей о перемирии и не подается на провокации.