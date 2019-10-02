В Москве сов, черепах и енота выпустят на волю из Центра реабилитации

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сов, ястребов, дроздов, черепах и енота выпустят в естественную среду обитания, мероприятие приурочено ко Всемирному дню защиты животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и окружающей среды.

"На территории ТиНАО 4 октября состоится выпуск птиц и животных в естественную среду обитания. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню защиты животных. Всего будет выпущено: две совы неясыть; два сокола пустельги; один сокол чеглок; один ястреб тетеревятник, один ястреб перепелятник, один ворон, одна лысуха, одна чайка, один дрозд рябинник; одна енотовидная собака, две утки кряквы; две утки огари; две болотных черепахи", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что сейчас эти животные живут в Центре реабилитации, куда они поступили после обращения горожан в Единую справочную службу мэрии. За это время в центре им была оказана необходимая помощь, которая позволила им выжить и в дальнейшем самостоятельно обеспечивать себя в естественной среде.