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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро в ходе визита в Москву не запрашивал новый кредит, заявил Рябков

16:50 02.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Речи о предоставлении Венесуэле нового кредита во время последнего визита президента Николаса Мадуро в РФ не шло, а по имеющимся обязательствам платежи идут по графику, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет, об этом речи не было. Мы работаем по имеющимся проектам, и венесуэльское руководство обеспечивает все платежи, которые причитаются по ранее предоставленным кредитам в соответствии с имеющимися договоренностями и имеющемуся графику", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, запрашивал ли Мадуро в ходе визита в Москву новый кредит.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро
27 сентября, 01:29РИА Новости
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроМИД РФСергей РябковВладимир ПутинВенесуэлаРоссияВ мире
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