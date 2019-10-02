Мадуро в ходе визита в Москву не запрашивал новый кредит, заявил Рябков

"Нет, об этом речи не было. Мы работаем по имеющимся проектам, и венесуэльское руководство обеспечивает все платежи, которые причитаются по ранее предоставленным кредитам в соответствии с имеющимися договоренностями и имеющемуся графику", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, запрашивал ли Мадуро в ходе визита в Москву новый кредит.