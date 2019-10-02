К 2025 году особо охраняемые зоны охватят 20% Московской области

"Журавлиная родина", например, "Лосиный остров" – очень много их. В каждой есть свои предметы охраны. И задача минэкологии в том, чтобы их было больше. Статус позволяет законсервировать территорию. Если мы фиксируем незаконную деятельность вплоть до размещения отходов, то в ООПТ этого не происходит – там режим охраны очень жесткий и санкции за нарушение велики. У нас чуть больше 200 тысяч гектаров отходят ООПТ – примерно 4,5% площади области. Хотим, чтобы к 2025 году было 18% территории покрыто ими. Эти планы реалистичны, мы уже понимаем, как и где это должно быть сделано", – подчеркнул Куракин.