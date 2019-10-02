К 2025 году особо охраняемые зоны охватят 20% Московской области

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. На территории Подмосковья появится 45 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Проект планируют реализовать до 2026 года, сообщил телеканал "360".
"Люди знают слова „заповедник“, „национальный парк“, „заказник“ – это все разновидности ООПТ. Они различаются режимом охраны – количеством того, что там делать нельзя. Их всегда ставят для охраны экосистем, животных, растений, ландшафтов", – отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.
Сегодня в Подмосковье существует 251 ООПТ и активно создаются новые. В 2019 году уже создано семь из запланированных 11.
"Журавлиная родина", например, "Лосиный остров" – очень много их. В каждой есть свои предметы охраны. И задача минэкологии в том, чтобы их было больше. Статус позволяет законсервировать территорию. Если мы фиксируем незаконную деятельность вплоть до размещения отходов, то в ООПТ этого не происходит – там режим охраны очень жесткий и санкции за нарушение велики. У нас чуть больше 200 тысяч гектаров отходят ООПТ – примерно 4,5% площади области. Хотим, чтобы к 2025 году было 18% территории покрыто ими. Эти планы реалистичны, мы уже понимаем, как и где это должно быть сделано", – подчеркнул Куракин.
По словам министра, наиболее важные ООПТ уже предусмотрены в схеме, утвержденной правительством Подмосковья. Также в регионе ведется большая исследовательская и научная работа, выявляются все виды животных и растений, живущих на этих территориях.