Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T16:42Z
https://ria.ru/20191002/1559364441.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153272/24/1532722494_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_2e304c709524e32d993d2f89ed8f26a9.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

К 2025 году особо охраняемые зоны охватят 20% Московской области

16:42 02.10.2019
39
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкБерезовый лес осенью
Березовый лес осенью
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. На территории Подмосковья появится 45 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Проект планируют реализовать до 2026 года, сообщил телеканал "360".
"Люди знают слова „заповедник“, „национальный парк“, „заказник“ – это все разновидности ООПТ. Они различаются режимом охраны – количеством того, что там делать нельзя. Их всегда ставят для охраны экосистем, животных, растений, ландшафтов", – отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.
Сегодня в Подмосковье существует 251 ООПТ и активно создаются новые. В 2019 году уже создано семь из запланированных 11.
"Журавлиная родина", например, "Лосиный остров" – очень много их. В каждой есть свои предметы охраны. И задача минэкологии в том, чтобы их было больше. Статус позволяет законсервировать территорию. Если мы фиксируем незаконную деятельность вплоть до размещения отходов, то в ООПТ этого не происходит – там режим охраны очень жесткий и санкции за нарушение велики. У нас чуть больше 200 тысяч гектаров отходят ООПТ – примерно 4,5% площади области. Хотим, чтобы к 2025 году было 18% территории покрыто ими. Эти планы реалистичны, мы уже понимаем, как и где это должно быть сделано", – подчеркнул Куракин.
По словам министра, наиболее важные ООПТ уже предусмотрены в схеме, утвержденной правительством Подмосковья. Также в регионе ведется большая исследовательская и научная работа, выявляются все виды животных и растений, живущих на этих территориях.
001000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Волк
В Минприроды посчитали ежегодный ущерб от волков
РИА
Новости
Претендентка из Панамы на звание Мисс Земля 20019 с плакатом в защиту планеты
Красота жизни. Участницы конкурса "Мисс Земля — 2019" на страже природы
Сова
В Москве сов, черепах и енота выпустят на волю из Центра реабилитации
Председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
Наказание за жестокое обращение с животными могут сделать административным
Лента
новостей
Дом правительства РФ
Кабмин обсудит расширение списка охотников
Обложка книги Пеппи Длинныйчулок, опубликованной в 1946 году шведской писательницей Астрид Линдгрен
Продюсеры "Паддингтона" и "Гарри Поттера" снимут фильм о Пеппи Длинныйчулок
Фестиваль Молодежь – за Союзное государство
XIV Фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" прошел в Ростове-на-Дону
Гималайский медведь
В Приморье опубликовали необычное видео гималайских медведей
Композитор Александр Журбин
Журбин назвал Канчели великим композитором и мудрецом
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Идею пригласить Тунберг в Госдуму стоит обсудить, считают в СР
Кадр из сериала Обычная женщина
Сериал "Обычная женщина" получил ТЭФИ в номинации "Лучший телесериал"
История начала Второй мировой: научный диалог вместо политических фальсификаций
История начала ВМВ: научный диалог вместо политических фальсификаций
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании ВЕЭС в узком составе в Ереване. 1 октября 2019
Путин: конференция по Арктике поможет в решении непростых задач в регионе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Медведев на Кубе проведет переговоры с лидером страны Диас-Канелем
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
23:10Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
23:00Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
22:55Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине
22:47Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва
22:35Трамп назвал конгрессмена Шиффа мошенником
Лента новостейМолния