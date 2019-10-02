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РИА Новости

На Ямале мужчину будут судить за убийство женщины ножкой от табурета

16:34 02.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтул
Стул
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стул. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 окт - РИА Новости. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа предстанет перед судом после смерти женщины, которую он из-за ревности избил ножкой от табурета в чужой квартире и привез к себе домой на детской коляске, сообщает в среду СУСК РФ по региону.
Ведомство в конце июля сообщило об инциденте, который произошел в Ноябрьске. Пьяный 37-летний ранее судимый мужчина вооружился ножкой от табурета и отправился на поиски бывшей сожительницы, которая ушла от него к другому. Дверь в квартиру, где находилась пара, была открытой, и ревнивец воспользовался этим, когда мужчина и женщина спали. Отмечалось, что он начал избивать их, и в разгар конфликта новый сожитель женщины покинул место происшествия, после чего обвиняемый, не встречая сопротивления, нанес ей как минимум восемь ударов ножкой от табурета, большинство из которых пришлось в область головы.
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Видя, что женщина потеряла сознание, мужчина обмыл ее лицо и на руках понес к себе домой, однако не рассчитал силы. По данным следствия, он взял из ближайшего подъезда детскую коляску и на ней довез до своей квартиры потерпевшую. Там он уложил женщину в кровать и уснул рядом. Утром следующего дня к нему пришли полицейские, которые ранее возбудили в отношении мужчины дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Они обнаружили в квартире избитую женщину, однако, несмотря на госпитализацию, она скончалась через несколько дней в реанимации из-за закрытой внутричерепной травмы.
Уголовное дело в отношении ее бывшего ухажера было возбуждено по статье УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшей. Кроме того, мужчину обвинили в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью в связи с избиением сожителя погибшей.
"Ноябрьским межрайонным следственным отделом... завершено расследование в отношении мужчины... В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Суда мужчина дожидается, находясь под стражей, добавили в ведомстве.
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