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РИА Новости
Культура

Умер лидер группы Eddie and the Hot Rods Барри Мастерс

16:33 02.10.2019 (обновлено: 17:14 02.10.2019)
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CC BY-SA 2.0 / Patrice CALATAYU / Eddie & The Hot RodБарри Мастерс
Барри Мастерс
CC BY-SA 2.0 / Patrice CALATAYU / Eddie & The Hot Rod
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Фронтмен британской рок-группы Eddie and the Hot Rods Барри Мастерс скончался на 64-м году жизни, пишет портал Louder.
Издание не сообщило причину смерти артиста, но обратило внимание, что умер он внезапно. Дату и место прощания родные и друзья сообщат поклонникам позже.
Группа Eddie and the Hot Rods была создана в 1975 году. Наибольшую известность коллективу принесла композиция "Do Anything You Wanna Do". За десятки лет существования группы Мастерс оставался единственным ее постоянным участником.
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