Умер лидер группы Eddie and the Hot Rods Барри Мастерс

Фронтмен британской рок-группы Eddie and the Hot Rods Барри Мастерс скончался на 64-м году жизни, пишет портал Louder

Группа Eddie and the Hot Rods была создана в 1975 году. Наибольшую известность коллективу принесла композиция "Do Anything You Wanna Do". За десятки лет существования группы Мастерс оставался единственным ее постоянным участником.