Кубань представит свою продукцию на фестивале "Золотая осень" в Москве

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019

КРАСНОДАР, 1 окт - РИА Новости. Краснодарский край представит более 50 видов продукции – молочной и мясной, мед, крупы, кондитерские и хлебобулочные изделия – на выставке "Золотая осень", которая пройдет в Москве с 4 по 13 октября, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В этом году выставка "Золотая осень" пройдет в 21 раз, и регион еще ни разу ее не пропускал. Для нас это хорошая возможность представить свою продукцию, достижения наших ученых и обменяться опытом с другими регионами. В этом году стенд Краснодарского края разместится на площади 150 квадратных метров. Мы продемонстрируем участникам и гостям выставки достижения семеноводства края. Прежде всего – это селекционные разработки наших научно-исследовательских институтов", - сказал Кондратьев.

По его словам, значительную часть экспозиции займет экспортно-ориентированная продукция – товары пищевой и перерабатывающей промышленности, которые уже пользуются спросом в странах ближнего и дальнего зарубежья. "Кубанские производители привезут более 50 видов продукции – молочной и мясной, мед, крупы, кондитерские и хлебобулочные изделия. Мы представим региональные гастрономические бренды – краснодарский чай, яблоки и сыры", - уточнил губернатор.

Он добавил, что это узнаваемая и экологически чистая кубанская продукция, которая востребована не только жителями края, но и во всей страной. "Конечно, мы привезем и кубанское вино. Гости смогут попробовать и оценить продукцию 25 виноделен края", - заключил глава края.

Фестиваль "Золотая осень" пройдет в столице с 4 по 13 октября более чем на 1,5 тысячи площадок, гостей ждут сезонные блюда и фермерские продукты, а также развлекательная программа: гастрономические шоу, концерты, лекции и мастер-классы. Тема фестиваля в этом году – инновации в сельском хозяйстве.