Епископ РПЦ предложил переименовать реабилитационные центры в православные

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Руководитель координационного центра по противодействию наркомании синодального отдела по благотворительности епископ Каменский и Камышловский Мефодий предложил переименовать реабилитационные центры для наркозависимых в православные, чтобы уйти от иностранной терминологии, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.
Инициатива прозвучала на III Всероссийском слете православных центров помощи наркозависимым, который открылся под Екатеринбургом.
"Преосвященный Мефодий коснулся важности единой профессиональной терминологии и предложил уходить от выражений, имеющих иностранное происхождение и не согласующихся с православной традицией помощи наркозависимым. Так, реабилитационные центры корректнее называть православными центрами помощи наркозависимым, трудотерапию – послушанием, супервизора – наставником", – говорится в сообщении.
По мнению епископа, традиционная терминология делает понятной окружающим деятельность подобных центров.