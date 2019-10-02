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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Епископ РПЦ предложил переименовать реабилитационные центры в православные

16:26 02.10.2019
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© Фото предоставлено Синодальным отделом по благотворительности и социальному служениюЕпископ Каменский и Алапаевский Мефодий
Епископ Каменский и Алапаевский Мефодий
© Фото предоставлено Синодальным отделом по благотворительности и социальному служению
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Руководитель координационного центра по противодействию наркомании синодального отдела по благотворительности епископ Каменский и Камышловский Мефодий предложил переименовать реабилитационные центры для наркозависимых в православные, чтобы уйти от иностранной терминологии, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.
Инициатива прозвучала на III Всероссийском слете православных центров помощи наркозависимым, который открылся под Екатеринбургом.
"Преосвященный Мефодий коснулся важности единой профессиональной терминологии и предложил уходить от выражений, имеющих иностранное происхождение и не согласующихся с православной традицией помощи наркозависимым. Так, реабилитационные центры корректнее называть православными центрами помощи наркозависимым, трудотерапию – послушанием, супервизора – наставником", – говорится в сообщении.
По мнению епископа, традиционная терминология делает понятной окружающим деятельность подобных центров.
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Религия и мировоззрениеЕкатеринбургрелигия
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