Епископ РПЦ предложил переименовать реабилитационные центры в православные

© Фото предоставлено Синодальным отделом по благотворительности и социальному служению

© Фото предоставлено Синодальным отделом по благотворительности и социальному служению

© Фото предоставлено Синодальным отделом по благотворительности и социальному служению Епископ Каменский и Алапаевский Мефодий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Руководитель координационного центра по противодействию наркомании синодального отдела по благотворительности епископ Каменский и Камышловский Мефодий предложил переименовать реабилитационные центры для наркозависимых в православные, чтобы уйти от иностранной терминологии, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Инициатива прозвучала на III Всероссийском слете православных центров помощи наркозависимым, который открылся под Екатеринбургом.

"Преосвященный Мефодий коснулся важности единой профессиональной терминологии и предложил уходить от выражений, имеющих иностранное происхождение и не согласующихся с православной традицией помощи наркозависимым. Так, реабилитационные центры корректнее называть православными центрами помощи наркозависимым, трудотерапию – послушанием, супервизора – наставником", – говорится в сообщении.