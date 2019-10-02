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РИА Новости

Аксенов пообещал представить 16 октября программу действий на пять лет

16:25 02.10.2019 (обновлено: 16:43 02.10.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов во время вступления в должность
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время вступления в должность
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время вступления в должность
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Новая структура крымского правительства и программа действий на ближайшие пять лет будет представлена 16 октября, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее депутаты крымского парламента нового созыва избрали Аксенова главой Крыма на второй срок. После этого, согласно процедуре, правительство республики в полном составе ушло в отставку. Новым премьером Крыма был назначен Юрий Гоцанюк. До этого Аксенов совмещал должности главы и премьера республики. Отмечалось, что с назначением Гоцанюка глава Крыма займется решением стратегических вопросов, в том числе международного аспекта.

"Шестнадцатого октября на сессии государственного совета я представлю новую структуру правительства республики и программу действий на пять лет", - написал Аксенов на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, договоренность об этом достигнута с главой крымского парламента Владимиром Константиновым.
"Будут пересмотрены структура и порядок взаимодействия органов власти всех уровней, подведомственных учреждений, система контроля исполнения поручений и работа с обращениями граждан. В стратегию развития региона будут внесены изменения с учетом ошибок и недоработок, которые были допущены в предыдущие годы", - отметил Аксенов.
По его словам, на данный момент проводится оценка качества и эффективности деятельности каждого органа власти, нагрузки на каждое должностное лицо, формируется кадровый резерв.
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Сергей Аксенов (политик)КрымПолитика
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