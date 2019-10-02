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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Эксперт: Россия и Китай являются незаменимыми стратегическими партнерами

16:24 02.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума "Один пояс, один путь"
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Россия и Китай отмечают 2 октября 70-летие установления дипломатических отношений. Каково главное содержание российско-китайских отношений в новую эпоху? Почему президент РФ называет Китай незаменимым партнером России? Насколько силен иммунитет российско-китайских двусторонних отношений к попыткам Запада их разрушить? На эти и другие вопросы в интервью агентству Спутник ответила профессор СПБУ, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Яна Лексютина.
Спустя 70 лет развития двусторонних связей Россия и Китай позиционируют их как отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Эта формулировка закреплена в совместном заявлении по итогам российско-китайского саммита в Москве в июне этого года.
"Если раньше речь шла о том, что наши взгляды на международную систему, на региональные и глобальные проблемы безопасности во многом совпадают, то сейчас стороны говорят о координации действий по конкретным международным региональным вопросам. Это главное содержание отношений, вышедших на новый уровень. Мы переходит от логического совпадения наших интересов к тому, что мы будем уже координировать наши действия. И для России, и для Китая очень сильно изменились геополитические условия. Это, конечно, содействует тому, что мы должны не просто поодиночке выступать на международной арене по каким-то вопросам, а целенаправленно координировать наши позиции", - сказала агентству Лексютина.
- В поздравительной телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 70-летия образования КНР президент РФ Владимир Путин назвал Россию и Китай незаменимыми друг для друга партнерами. Как вы это понимаете?
- У России и Китая совпадают взгляды относительно видения международной системы, ее развития, урегулирования региональных и глобальных проблем. В этом смысле Китай для нас незаменимый партнер, поскольку, действительно, наши позиции по самым разным вопросам очень близки. Безусловно, Китай для России очень важный стратегический партнер. Термин "стратегический партнер" – это не просто красивое слово, которое нередко применяется при характеристике тесных отношений России с той или иной страной. В случае с Китаем, это, действительно, самый правильный термин, наполненный глубоким реальным содержанием. При этом, разумеется, российская внешняя политика – много векторная, то есть Китай - это наш не единственный стратегический партнер.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая. 1 октября 2019
1 октября, 10:13РИА Новости
Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР
- В какой мере сложная и неопределенная международная ситуация, торговая война с США и санкции против России влияют на российско-китайские отношения в новую эпоху?
- Безусловно, отношения у нас и раньше складывались достаточно хорошо, и получили особенно мощный импульс развития с приходом к власти Владимира Путина. Вместе с тем сильным стимулом, драйвером развития отношений стали и изменившиеся условия как для Китая, так и для России. Раньше крупнейшие эксперты-международники в беседах давали разные оценки важности России для Китая. До американо-китайской торговой войны Китай все-таки в большей степени ориентировался на экономическое взаимодействие с США. Не в том смысле, что это взаимодействие было очень легким, а в том понимании, что для Китая это было одним из приоритетных направлений внешней политики. Сейчас с достаточно большой уверенностью можно говорить, что взаимодействие с Россией - это очень важное направление дипломатии, один из самых главных приоритетов внешней политики Китая.
- Насколько силен иммунитет у российско-китайских связей к попыткам Запада расколоть эти отношения?
- Иммунитет, конечно, высокий, потому что у нас накоплен огромный исторический опыт взаимодействия в совершенно разных условиях, когда мы находились в различных степенях близости с Западом и друг с другом. Важно, что современные российско-китайские отношения строятся не на абстрактных, идеалистических представлениях друг о друге. Они базируются на совершенно четких, прагматических соображениях. У нас есть прекрасное понимание интересов друг друга, мы отлично знаем, где наши интересы очень близки, мы знаем, где они на самом деле немножко расходятся. Зная потенциальные сферы, где возможны какие-то трения между нами, мы пытаемся их обходить путем поиска взаимоприемлемых компромиссов.
Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Вчера, 10:58РИА Новости
Народы России и Китая не должны верить западной пропаганде, считает эксперт
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Россия-Китай: ГлавноеМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"КитайРоссия
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