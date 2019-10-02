Дутерте предложил России инвестировать в сферу транспорта Филиппин

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил в ходе встречи с премьером РФ Дмитрием Медведевым инвестировать в сферу транспорта.

Медведев в среду провел встречу с Дутерте, который находится в России с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.

"Мы отмечаем существенный прогресс в развитии нашего стратегического партнерства в сфере обороны… Мы стремимся расширить и упрочить наше сотрудничество в таких областях, как торговля, инвестиции, оборона, энергетика, наука и технологии", - сказал он.