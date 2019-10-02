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РИА Новости

Дутерте предложил России инвестировать в сферу транспорта Филиппин

16:17 02.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Филиппины Родриго Дутерте
Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил в ходе встречи с премьером РФ Дмитрием Медведевым инвестировать в сферу транспорта.
Медведев в среду провел встречу с Дутерте, который находится в России с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.
"Мы отмечаем существенный прогресс в развитии нашего стратегического партнерства в сфере обороны… Мы стремимся расширить и упрочить наше сотрудничество в таких областях, как торговля, инвестиции, оборона, энергетика, наука и технологии", - сказал он.
По его словам, Филиппины хотят закрепить достигнутый прогресс. Также Дутерте указал, что у стран большой потенциал "в сфере торговли", а также предложил РФ "вкладывать инвестиции в сферу транспорта".
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