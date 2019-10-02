Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T16:03Z
https://ria.ru/20191002/1559362114.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155936/17/1559361756_0:195:3079:1927_1036x0_80_0_0_ab5a390fb8d8a69fa41626a4d5916591.jpg
РИА Новости

Медведев заявил об увеличении товарооборота между Россией и Филиппинами

16:03 02.10.2019
149
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев и президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи
Дмитрий Медведев и президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев и президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи
МОСКВА, 2 окт РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что за период около полутора лет товарооборот между Россией и Филиппинами удвоился.
Медведев в правительстве провел встречу с президентом Филиппин Родриго Дутерте, который находится в России с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.
"Наши отношения развивались. Развивались в хорошем темпе. За последний год-полтора товарооборот практически удвоился. Это хорошо. Я в этом вижу вашу прямую заслугу", - сказал он.
По его словам, РФ заинтересована в дальнейших совместных проектах в самых разных сферах. "Это и энергетика, и промышленность, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, различные гуманитарные проекты", - сказал премьер.
Президент Филиппин Родриго Дутерте
1 октября, 19:35РИА Новости
Дутерте намерен обсудить с Путиным сотрудничество в сфере безопасности
710001
Обсудить 0
Дмитрий МедведевРоссияФилиппиныЭкономика
Рекомендуем
Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте
Дутерте предложил России инвестировать в сферу транспорта Филиппин
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Путин предложил Западу вкладывать деньги в развивающиеся экономики
Министр энергетики РФ Александр Новак
Россия и Саудовская Аравия обсудили взаимодействие в энергетической сфере
Автомобили на Крымском валу в Москве
В Москве создан новый институт поддержки экспорта
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Путин: на азиатские страны нельзя накладывать западные модели развития
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН осудил ракетный пуск КНДР
Павильон компании Ростех на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
"Ростех" заявил о кризисе в российском авиастроении
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Путин заявил, что никогда и никого не просил о смягчении санкций
Президент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии призвал Трампа продлить договор СНВ-3
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Путин рассказал о доставшемся Зеленскому "тяжелом наследии"
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Мадуро в ходе визита в Москву не запрашивал новый кредит, заявил Рябков
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики Российская энергетическая неделя - 2019
Путин не видит ничего компрометирующего в беседе Трампа с Зеленским
Совместные учения Щит Союза-2019 с участием военных из России и Белоруссии
В Белоруссии подвели итоги прошедших совместно с Россией учений "Щит Союза"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30В Правительстве России оценили рост товарооборота с Кубой
00:27Медведев на Кубе проведет переговоры с лидером страны Диас-Канелем
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
23:10Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
23:00Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
22:55Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине
22:47Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва
Лента новостейМолния