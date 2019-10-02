Медведев заявил об увеличении товарооборота между Россией и Филиппинами

МОСКВА, 2 окт РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что за период около полутора лет товарооборот между Россией и Филиппинами удвоился.
Медведев в правительстве провел встречу с президентом Филиппин Родриго Дутерте, который находится в России с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.
"Наши отношения развивались. Развивались в хорошем темпе. За последний год-полтора товарооборот практически удвоился. Это хорошо. Я в этом вижу вашу прямую заслугу", - сказал он.
По его словам, РФ заинтересована в дальнейших совместных проектах в самых разных сферах. "Это и энергетика, и промышленность, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, различные гуманитарные проекты", - сказал премьер.