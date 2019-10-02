Медведев заявил об увеличении товарооборота между Россией и Филиппинами

Дмитрий Медведев и президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи

Дмитрий Медведев и президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи

МОСКВА, 2 окт РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что за период около полутора лет товарооборот между Россией и Филиппинами удвоился.

Медведев в правительстве провел встречу с президентом Филиппин Родриго Дутерте, который находится в России с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.

"Наши отношения развивались. Развивались в хорошем темпе. За последний год-полтора товарооборот практически удвоился. Это хорошо. Я в этом вижу вашу прямую заслугу", - сказал он.