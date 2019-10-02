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План по благоустройству подмосковных дворов на 2019 год выполнен на 87%

15:56 02.10.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовДетская площадка во дворе жилого дома
Детская площадка во дворе жилого дома
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. План по комплексному благоустройству дворов Московской области на 2019 год выполнен на 87 процентов, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.
"Подходят к концу все работы по комплексному благоустройству дворов в 2019 году. 1187 дворов полностью благоустроены из запланированных 1360", - сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин.
С 2015 по 2018 годы в Московской области благоустроен 6 201 двор, что составляет 48% от общего количества дворов.
"Органы местного самоуправления формируют список с учетом общественного мнения. 50% адресов дворов для благоустройства берется по итогам голосования на портале "Добродел", а 50% – из личных обращений граждан в муниципальные и государственные органы власти", - добавил Хайкин.
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