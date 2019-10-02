План по благоустройству подмосковных дворов на 2019 год выполнен на 87%

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. План по комплексному благоустройству дворов Московской области на 2019 год выполнен на 87 процентов, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

"Подходят к концу все работы по комплексному благоустройству дворов в 2019 году. 1187 дворов полностью благоустроены из запланированных 1360", - сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин.

С 2015 по 2018 годы в Московской области благоустроен 6 201 двор, что составляет 48% от общего количества дворов.