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РИА Новости

Газпромбанк Лизинг проведет в ноябре IV Лизинговую конференцию

15:55 02.10.2019
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© Пресс-служба АО «Газпромбанк Лизинг»Газпромбанк Лизинг проведет в ноябре IV Лизинговую конференцию
Газпромбанк Лизинг проведет в ноябре IV Лизинговую конференцию
© Пресс-служба АО «Газпромбанк Лизинг»
МОСКВА, 2 окт - АО "Газпромбанк Лизинг". Газпромбанк Лизинг проведет Четвертую Лизинговую конференцию "Стратегии лидеров. Борьба за новые рынки", которая пройдет 14 ноября 2019 года в Москве в пресс-центре МИА "Россия сегодня" при поддержке Газпромбанка, страховой компании "СОГАЗ" и инвестиционной группы "ФИНАМ". Хедлайнерами ежегодной конференции в 2019 году станут зарубежные эксперты в области бизнеса и финансовых стратегий: Джон Эшкрофт (Великобритания), Янпинг Ши (Китай), Алекс Косик (США).
Ключевыми темами Четвертой Лизинговой конференции станут вопросы поиска успешных стратегий и выбора финансовых моделей и инструментов, которые рассмотрят в дискуссиях сессий Ярослав Кабаков, директор по стратегии ГК "ФИНАМ"; Ирина Павленко, CFO УК "ЭФКО"; Олег Заньков, исполнительный директор CarPrice; Антон Захарченко, директор по стратегии облачного провайдера #CloudMTS и др. Основные вызовы и будущее российской экономики обсудят Рубен Ениколопов, российский экономист, ректор РЭШ; визионер Владимир Пирожков и Александр Аузан, российский экономист, декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Полный список спикеров будет опубликован на сайте мероприятия.
К участию конференции "Стратегии лидеров. Борьба за новые рынки" традиционно приглашаются руководители и финансовые директора крупнейших компаний реального сектора экономики, представители международных лизинговых ассоциаций, органов государственной власти, федеральных и отраслевых СМИ. Всего ожидается порядка 500 гостей российского и зарубежного делового сообщества.
Фокус Четвертой Лизинговой конференции направлен на обсуждение бизнес стратегий: как компании и предприниматели борются с рыночной неопределенностью, на что делают ставки и какие стратегии развития выбирают, какие экономические тенденции и технологические тренды определят контуры будущего и станут революционными в ближайшем будущем. Эти и другие вопросы будут затронуты на сессиях конференции "Стратегии лидеров. Борьба за новые рынки"".
"В стремительно меняющихся условиях для ведения бизнеса компаниям просто необходимо искать новые возможности для развития и своевременно реагировать на экономические вызовы. В то же время эффективное управление компанией напрямую связано с выбором оптимальных финансовых инструментов, которые становятся частью концепции модернизации бизнеса и способны дать те преимущества над конкурентами, так необходимые в борьбе за потребителя", – комментирует Максим Агаджанов, генеральный директор Газпромбанк Лизинг.
Ознакомиться с программой мероприятия, спикерами, а также зарегистрироваться можно на сайте конференции.
Газпромбанк Лизинг – один из лидеров российского рынка лизинга. Компания входит в Группу Газпромбанка и является его уполномоченным партнером по реализации лизинговых проектов на всей территории России. По итогам первого полугодия 2019г. лизинговый портфель Газпромбанк Лизинг составил 220 млрд руб. Газпромбанк Лизинг является уполномоченной лизинговой компанией Фонда развития промышленности при Минпромторге РФ по реализации государственной программы "Лизинговые проекты", а также уполномоченной лизинговой компанией Правительства Республики Беларусь по реализации национальной программы "Льготный лизинг".
Контакты для СМИ: Руководитель PR-направления Светлана Хисматова
Тел.: +7 (495) 719-13-96 (доб. 5-56-22), Моб. тел.: +7 (915) 3474187
E-mail: HismatovaSA@gpbl.ru
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