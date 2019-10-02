Путин заявил, что никогда и никого не просил о смягчении санкций

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никогда ни к кому не обращался с просьбой о смягчении санкций и обращаться не планирует.

"Я никогда с подобными просьбами ни к кому не обращался и обращаться не буду по нескольким причинам. Во-первых, это бесполезно. Нормализация отношений должна исходить из понимания обеих сторон того, что нормализация отношений выгодна этим обеим сторонам, а не потому, что кто-то что-то попросил. Второе - я надеюсь, что придет осознание того, что нет никаких оснований для этих санкций", - заявил российский лидер, выступая на Российской энергетической неделе.