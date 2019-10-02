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РИА Новости

Путин заявил, что никогда и никого не просил о смягчении санкций

15:45 02.10.2019 (обновлено: 16:00 02.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никогда ни к кому не обращался с просьбой о смягчении санкций и обращаться не планирует.
"Я никогда с подобными просьбами ни к кому не обращался и обращаться не буду по нескольким причинам. Во-первых, это бесполезно. Нормализация отношений должна исходить из понимания обеих сторон того, что нормализация отношений выгодна этим обеим сторонам, а не потому, что кто-то что-то попросил. Второе - я надеюсь, что придет осознание того, что нет никаких оснований для этих санкций", - заявил российский лидер, выступая на Российской энергетической неделе.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00РИА Новости
Введение санкций против России и ответные шаги
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
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Реакция на санкцииВладимир ПутинРоссия
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