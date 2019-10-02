Путин проводит совещание по вопросам здравоохранения. Прямая трансляция

Владимир Путин проводит совещание, посвященное модернизации первичного звена здравоохранения.
Российский лидер обсудит вопросы совершенствования отраслевой системы оплаты труда медицинских работников, а также источники и объемы финансирования региональных программ здравоохранения.
Президент не в первый раз уделяет внимание теме первичного звена здравоохранения. Еще в ходе прямой линии в июне этого года он называл три основные проблемы в этой сфере в России - это доступность для населения, дефицит кадров и лекарственное обеспечение.