Калужские власти уделяют первостепенное внимание безопасности населения

ОБНИНСК, 2 окт - РИА Новости. Калужские власти уделяют первостепенное внимание вопросам безопасности населения, заявил губернатор региона Анатолий Артамонов на открытии всероссийских учений по гражданской обороне в среду.

Практическая часть всероссийских учений по гражданской обороне стартовала в среду в Обнинске под руководством замглавы МЧС РФ Павла Барышева, их участникам предстоит справиться с последствиями ракетного удара и пожара на складе с химикатами. Цель учений - совершенствование слаженности практических действий органов исполнительной власти и спецподразделений гражданской обороны при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

"Безопасности проживания жителей мы уделяем первостепенное внимание", - заявил губернатор.

Он подчеркнул, что несколько лет подряд в регионе включают отопление, не дожидаясь устойчивых заморозков. "Мною было подписано распоряжение о том, что по состоянию на прошедшую субботу все детские сады, школы и больницы должны были быть подключены к теплу, и это сделано повсеместно. К этой субботе должны быть подключены все жилые дома. Практикой это оправдано, это своего рода тренировка, а то когда мороз ударит, некогда тренироваться", - рассказал губернатор.

Артамонов отметил, что помимо обеспечения безопасности населения в повседневной жизни, в регионе всегда в состоянии готовности находятся силы и средства, которые могут понадобиться для ликвидации чрезвычайной ситуации.

"Мы закупили 325 прицепных пожарных емкостей, которые используем для тушения очагов возгорания в лесных массивах. Эти емкости стоят и на страже пожарной безопасности тех населенных пунктов, где они размещены. Такая практика успешно себя оправдала", - подчеркнул глава региона.

"Есть и другие вещи, которые мы стараемся отслеживать, чтобы жителям было безопасно проживать на территории", - резюмировал губернатор, отметив, что ему будет важно познакомиться с опытом других регионов, который будет представлен в ходе учений.