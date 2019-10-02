Путин назвал партнерство с Китаем "абсолютно естественным"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что видит потребности китайской экономики, и партнерство с Китаем будет продолжаться.
"Двигаемся постепенно, спокойно, мы видим потребности китайской экономики. Сейчас только что господин Дадли (глава британской нефтегазовой компании BP Роберт Дадли - ред.) рассказал, какими темпами растет Китай. Да, корректировка темпов, она происходит, она, на мой взгляд, является естественной, имея в виду и общее состояние мировой экономики. Прогноз такой - рост будет все равно, но темпы могут снижаться, темпы снижаются - это очевидный факт. Здесь Китай не исключение, но он растет, и растет гораздо большими темпами, чем все остальные страны мира. Он нуждается в энергоресурсах. У нас они есть, это абсолютно естественное партнерство. Оно будет продолжаться", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.
Президент добавил, что поставляемые 38 миллиардов кубометров газа в год - это большой объем, и "Сила Сибири" может прокачать даже больше. При этом Китай, по словам президента, как раз нуждается в большем объеме. Поэтому Россия также проводит переговоры о возможности строительства восточного варианта такого же маршрута.
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