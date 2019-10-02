Путин назвал партнерство с Китаем "абсолютно естественным"

"Двигаемся постепенно, спокойно, мы видим потребности китайской экономики. Сейчас только что господин Дадли (глава британской нефтегазовой компании BP Роберт Дадли - ред.) рассказал, какими темпами растет Китай. Да, корректировка темпов, она происходит, она, на мой взгляд, является естественной, имея в виду и общее состояние мировой экономики. Прогноз такой - рост будет все равно, но темпы могут снижаться, темпы снижаются - это очевидный факт. Здесь Китай не исключение, но он растет, и растет гораздо большими темпами, чем все остальные страны мира. Он нуждается в энергоресурсах. У нас они есть, это абсолютно естественное партнерство. Оно будет продолжаться", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.