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РИА Новости

Поставки газа из США не смогут восполнить потребности Европы, заявил Путин

15:24 02.10.2019 (обновлено: 15:35 02.10.2019)
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CC BY 2.0 / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Bryan Blair / Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
CC BY 2.0 / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Bryan Blair /
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Никакие поставки из США не смогут восполнить потребности Европы в газе после падения добычи в европейских странах, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели.
"Трудно себе представить, что было бы, если бы этого маршрута (газопровода "Северный поток" - Прим. ред.) не было. Европа испытала бы просто дефицит, имея в виду падение добычи в традиционных центрах добычи в самой Европе - Великобритании, Нидерландах. Никакие поставки из США это не могут восполнить", - заявил Путин.
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Владимир ПутинЕвропаСШАЭкономика
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