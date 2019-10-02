Поставки газа из США не смогут восполнить потребности Европы, заявил Путин

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Никакие поставки из США не смогут восполнить потребности Европы в газе после падения добычи в европейских странах, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели.

"Трудно себе представить, что было бы, если бы этого маршрута (газопровода "Северный поток" - Прим. ред.) не было. Европа испытала бы просто дефицит, имея в виду падение добычи в традиционных центрах добычи в самой Европе - Великобритании, Нидерландах. Никакие поставки из США это не могут восполнить", - заявил Путин.