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РИА Новости

СК завершил расследование дела о взятках в отношении экс-замглавы Элисты

15:15 02.10.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Константин Чалабов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Следователи завершили расследование и направили на утверждение обвинительного заключения дело в отношении бывшего замглавы администрации Элисты, обвиняемого в получении взяток, сообщает СУСК России по Калмыкии.
По версии следствия, с ноября 2018 по июль 2019 года замглавы администрации Элисты получал взятки от директора по капстроительству АО "ГТ Энерго". За это он говорил подчиненным, чтобы они продляли разрешения на строительство теплосетей в Элисте, оформляли права пользования земельными участками и выдавали разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, считает СК.
"Всего им получено денежных средств на общую сумму 320 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В ходе следствия оперативники провели обыски, допросили работников городской администрации, наложили аресты на имущество обвиняемого стоимостью порядка 1,5 миллиона рублей и на все его банковские счета. Чиновник был задержан и арестован.
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"Собранные следователем доказательства послужили основанием для направления уголовного дела прокурору республики для утверждения обвинительного заключения", - отмечается в информации.
По информации источника РИА Новости, обвиняемый - Бадма Манджиев, занимавший эту должность с ноября 2014 года.
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