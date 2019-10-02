СК завершил расследование дела о взятках в отношении экс-замглавы Элисты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Следователи завершили расследование и направили на утверждение обвинительного заключения дело в отношении бывшего замглавы администрации Элисты, обвиняемого в получении взяток, сообщает СУСК России по Калмыкии.

По версии следствия, с ноября 2018 по июль 2019 года замглавы администрации Элисты получал взятки от директора по капстроительству АО "ГТ Энерго". За это он говорил подчиненным, чтобы они продляли разрешения на строительство теплосетей в Элисте, оформляли права пользования земельными участками и выдавали разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, считает СК.

"Всего им получено денежных средств на общую сумму 320 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В ходе следствия оперативники провели обыски, допросили работников городской администрации, наложили аресты на имущество обвиняемого стоимостью порядка 1,5 миллиона рублей и на все его банковские счета. Чиновник был задержан и арестован.

"Собранные следователем доказательства послужили основанием для направления уголовного дела прокурору республики для утверждения обвинительного заключения", - отмечается в информации.