Путин рассказал о переговорах с Китаем по "Силе Сибири"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чушью разговоры, что Россия якобы находилась в слабой позиции в переговорах с Китаем по газопроводу "Сила Сибири".

"Так говорят те, кто не хочет, чтобы подобные проекты реализовывались. Так говорят конкуренты Китая и России, которые хотят внести некоторые разногласия в наши отношения, в том числе и в этой сфере. Это чушь", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.

Путин отметил, что переговоры были сложными и многолетними.

"…И, вообще, наши китайские друзья - сложные переговорщики, но мы нашли оптимальное решение, которое отвечает интересам как Китая, так и России", - сказал российский президент в ответ на вопрос, справедливо ли утверждение, что Китай занимал более сильную позицию в переговорах с Россией по поводу газопровода "Сила Сибири".