Путин рассказал о переговорах с Китаем по "Силе Сибири"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чушью разговоры, что Россия якобы находилась в слабой позиции в переговорах с Китаем по газопроводу "Сила Сибири".
"Так говорят те, кто не хочет, чтобы подобные проекты реализовывались. Так говорят конкуренты Китая и России, которые хотят внести некоторые разногласия в наши отношения, в том числе и в этой сфере. Это чушь", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.
Путин отметил, что переговоры были сложными и многолетними.
"…И, вообще, наши китайские друзья - сложные переговорщики, но мы нашли оптимальное решение, которое отвечает интересам как Китая, так и России", - сказал российский президент в ответ на вопрос, справедливо ли утверждение, что Китай занимал более сильную позицию в переговорах с Россией по поводу газопровода "Сила Сибири".
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". "Газпром" планирует начать поставки газа в Китай по "Силе Сибири" с 1 декабря 2019 года.