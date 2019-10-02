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РИА Новости

Путин рассказал о переговорах с Китаем по "Силе Сибири"

15:13 02.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чушью разговоры, что Россия якобы находилась в слабой позиции в переговорах с Китаем по газопроводу "Сила Сибири".
"Так говорят те, кто не хочет, чтобы подобные проекты реализовывались. Так говорят конкуренты Китая и России, которые хотят внести некоторые разногласия в наши отношения, в том числе и в этой сфере. Это чушь", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.
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Путин отметил, что переговоры были сложными и многолетними.
"…И, вообще, наши китайские друзья - сложные переговорщики, но мы нашли оптимальное решение, которое отвечает интересам как Китая, так и России", - сказал российский президент в ответ на вопрос, справедливо ли утверждение, что Китай занимал более сильную позицию в переговорах с Россией по поводу газопровода "Сила Сибири".
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". "Газпром" планирует начать поставки газа в Китай по "Силе Сибири" с 1 декабря 2019 года.
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Общий интерес. Почему КНР просит об увеличении поставок по "Силе Сибири"
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Сила Сибири (газопровод)Владимир ПутинКитайРоссияВ мире
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