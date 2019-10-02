В Кремле прокомментировали заявления Турции о возможной операции в Сирии

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Россия внимательно следит за заявлениями Анкары о возможной операции против сирийских курдов, Турция имеет право на самозащиту от террористов, но суверенитет Сирии нужно соблюдать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы очень внимательно наблюдаем за этим развитием. Это важно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как Россия относится к угрозам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начать военную операцию в Сирии против курдов, чтобы расширить зону безопасности.

По словам Пескова, "президент Путин неоднократно говорил о законном праве Турции на защиту своей территории от террористических элементов, но вместе с тем, постулатом является тезис о территориальной и политической целостности Сирии, с чем соглашаются и наши турецкие коллеги".

"Поэтому мы внимательно наблюдаем за происходящим", - добавил он.