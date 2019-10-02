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РИА Новости
Война в Сирии

В Кремле прокомментировали заявления Турции о возможной операции в Сирии

15:10 02.10.2019
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© Sputnik Türkiye / Hikmet DurgunТурецкая военная техника в Сирии
Турецкая военная техника в Сирии
© Sputnik Türkiye / Hikmet Durgun
Турецкая военная техника в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Россия внимательно следит за заявлениями Анкары о возможной операции против сирийских курдов, Турция имеет право на самозащиту от террористов, но суверенитет Сирии нужно соблюдать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы очень внимательно наблюдаем за этим развитием. Это важно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как Россия относится к угрозам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начать военную операцию в Сирии против курдов, чтобы расширить зону безопасности.
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По словам Пескова, "президент Путин неоднократно говорил о законном праве Турции на защиту своей территории от террористических элементов, но вместе с тем, постулатом является тезис о территориальной и политической целостности Сирии, с чем соглашаются и наши турецкие коллеги".
"Поэтому мы внимательно наблюдаем за происходящим", - добавил он.
Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Официальный Дамаск выступил категорически против этого соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава ООН.
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Война в СирииВойна в СирииДмитрий ПесковТурцияСирияРоссияВ мире
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